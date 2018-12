Binaghi | ' Faremo ogni sforzo per portare le ATP Finals a Torino'

ATP Finals - Torino tra le candidate : “faremo ogni sforzo possibile” - rivela il presidente della FIT Binaghi : Angelo Binaghi, presidente della Fit, si è detto molto soddisfatto dell’inserimento di Torino tra le mete papabili per ospitare le ATP Finals “L’inserimento di Torino nel gruppo ristretto delle città candidate ad ospitare le Atp Finals è un riconoscimento delle capacità che la Federazione Italiana Tennis mostra organizzando, in partnership con la Coni Servizi, gli Internazionali BNL d’Italia e le Next Gen Atp Finals ...