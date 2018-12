Anm | bus ' Pollicino' in fiamme al Cardarelli

L'Anm e gli incidenti fantasma : finte cadute su bus e metrò : Lotta senza quartiere delL'Anm agli incidenti fasulli. Ma mentre diminuiscono fortemente i sinistri sui bus, sui quali ci sono controlli sempre più serrati degli uffici legali e dei centri antifrode ...

Ancora i vandali in azione : distrutto lunotto posteriore di nuovo bus Anm : vandali Ancora in azione contro un bus dell'Anm. In frantumi il vetro di un finestrino posteriore di un pullman della linea 182. Il raid è avvenuto attorno alle ore 13,30 ad opera di balordi. Il mezzo ...

Napoli - effetto buche : già fermi sei nuovi bus Anm su dieci : fermi per guasto al deposito di Cavalleggeri 6 nuovi pullman su 10 dell'Anm. Non hanno resistito un mese sulle strade di Napoli i Citymood comprati dal Comune. Ultimo modello, con wifi, sensori e aria ...

Guasto - bus Anm fermo per tre ore : traffico in tilt tra Materdei e Arenella : traffico impazzito da stamattina tra il Rione Materdei e l'Arenella, per un bus dell'Anm fermo per Guasto in via Imbriani. La circolazione è interrotta dalle 9,30 di questa mattina. Sul posto agenti ...

Nuovi bus dell'Anm - esordio beffa : a Napoli il primo si è già fermato : Avremmo voluto raccontarvi le meraviglie dei Nuovi bus ipertecnologici che da ieri mattina sono in giro per le strade della città: lo faremo, è una promessa, perché si tratta di mezzi avveniristici e ...

Anm Napoli - da oggi in servizio i primi dieci nuovi autobus : Anm, da oggi entrano in servizio i primi 10 nuovi bus. Lo scorso 8 maggio è stato stipulato un accordo quadro tra il Comune di Napoli e la società Industria Italiana autobus con un investimento totale ...

Anm - ecco i nuovi bus : collegati via satellite e con il Wi-Fi a bordo : Sono un concentrato di modernità e tecnologia i 30 bus che ieri sono arrivati nel deposito di via Nazionale delle Puglie. Dovevano essere consegnati per l?inizio delle scuole ma...

Autista aggredito da automobilista : vetri del bus Anm presi a martellate : Un'altra aggressione ad un Autista dell'Anm è avvenuta oggi, attorno alle 16,30, nei pressi dell'Università di Monte Sant'Angelo a Fuorigrotta. 'Un automobilista - denuncia Adolfo Vallini, Usb, - a ...