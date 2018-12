impresacity

: UCC Summit 2019: a febbraio il summit sulle Unified Communication di Wildix - impresacity : UCC Summit 2019: a febbraio il summit sulle Unified Communication di Wildix - TechFromTheNet : Wildix, all’UCC Summit si parlerà di Unified Communications -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) ... saranno Jim Roche , uno dei massimi esperti di Value Selling , ritenuto dagli analisti del settore IT la migliore scuola di vendita del mondo - non a caso è il metodo adottato da big del calibro di ...