Torino | Cairo | Juve grande squadra | servirà compattezza

Torino - festa di Natale pre derby. Cairo e Mazzarri : 'Juve avversario importante - ma vogliamo giocarcela' : Anche per la sfida a distanza con Cristiano Ronaldo , il capocannoniere bianconero: "Un campione, il giocatore più forte al mondo, sarà un onore giocare contro di lui, ma si deciderà sul campo". Dove ...

Torino - Mazzarri e Cairo sul derby : "Con la Juve come contro il Milan" : Mazzarri e Cairo al Filadelfia. Lapresse "L'avversario è molto impegnativo, non ha mai perso, anzi, le ha vinte tutte tranne una ma noi andremo a giocarcela alla grande, al meglio e poi vedremo". ...

Premio 'Andrea Fortunato' a Cairo : il riconoscimento come presidente del Torino e di Rcs : A Urbano Cairo due riconoscimenti alla decima edizione del Premio 'Andrea Fortunato', in memoria del giocatore della Juventus morto di leucemia nel 1995 a 23 anni. Cairo è stato premiato come ...

Torino - Cairo : «Siamo sesti non a caso. Pronti per il derby» : Torino - "Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la ...

Torino - Cairo pronto al derby : “abbiamo voglia di far vedere chi siamo” : Torino, Urbano Cairo ha parlato della squadra di Mazzarri che ha puntato il proprio mirino sul derby del prossimo weekend “Il derby si approccia preparando bene la partita, lavorando bene in campo tutta la settimana e andando in campo con la voglia di far vedere che siamo una squadra di qualità“. Parla così del derby della Mole contro la Juventus il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del ‘Premio ...

Cairo : 'Radice è stato un grande innovatore : ha un posto speciale nella storia del Torino' : Urbano Cairo , presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della gara col Milan: 'Gigi Radice ha un posto speciale nel nostro club: è stato l'allenatore più longevo e ha dato a questa società tanto, così come al calcio italiano. E' stato un grande ...

Torino - Cairo : “Contro il Milan ce la giocheremo” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del prossimo match di campionato nel quale la sua squadra sarà impegnata contro il Milan. Intervistato da Radio Sportiva, il patron dei granata si è detto fiducioso di potersela giocare con i rossoneri. Queste le sue parole: “Quello col Milan sarà uno scontro diretto? Diciamo che lo sono un po’ tutti, questa partita è impegnativa a ogni livello, conviene fare gli ...

Torino - Cairo : 'Var? Cambiare le cose per avere maggiore omogeneità' : S ono le parole del presidente granata Urbano Cairo , intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Rai 1 Sport'. Oggi il Torino compie 112 anni dalla fondazione, 'e presto vorrei organizzare una bella ...

Un anno di Corriere Torino - Cairo : 'Abbiamo fatto un investimento importante e la città ha risposto' : 'Io ci credevo, abbiamo fatto un investimento importante. Una piazza come Torino meritava di avere il Corriere a Torino con una sua redazione e la città ha risposto benissimo'. Così Urbano Cairo, ...

Torino - Cairo : 'Mazzarri sta bene - ma deve smettere di fumare' : 'Mazzarri sta bene, giovedì ha diretto l'allenamento al Filadelfia ed era in pista come non mai, per domenica è abile e arruolato'. Urbano Cairo tranquillizza i tifosi del Torino sullo stato di salute ...

Torino - Mazzarri : obiettivo Genoa ma Cairo e Tavana frenano : Proseguono gli esami in una struttura sanitaria del Milanese. Walter Mazzarri si sta sottoponendo alle prove mediche con spirito collaborativo, nella speranza di tornare quanto prima al suo lavoro. La ...

Torino - Cairo allo scoperto : le ultime sulle condizioni di Mazzarri e le voci sul cambio in panchina : Walter Mazzarri alle prese con un malore che lo ha costretto a stare lontano dal suo Torino nella trasferta di ieri in quel di Cagliari “Mazzarri sta bene: sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone – ha dichiarato Urbano Cairo, ai microfoni di Tuttosport -. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per ...