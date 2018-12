Sud ' paradiso fiscale' dei pensionati residenti all' estero

Pensionati - il piano della Lega : un paradiso fiscale per il Sud : Tasse ridotte per almeno cinque anni a tutti i Pensionati residenti all'estero che decidono di tornare nuovamente in Italia. È questa la proprosta della Lega che con un emendamento alla manovra firmato da Alberto Bagnai di fatto dà il via all'operazione nostos per i Pensionati che vogliono tornare nel nostro Paese. Migliaia di Pensionati infatti hanno scelto di andare a vivere all'estero, alle Canarie o in Portogallo, per avere una tassazione ...