Quali Huawei riceveranno EMUI 9? La perfetta corrispondenza con EMUI 8

(Di venerdì 14 dicembre 2018)La domanda è di quelle quasi amletiche:smartphonel'9 in questa ultima parte del 2018 e poi anche successivamente nel 2019? Come è noto a molti nostri lettori, fatta eccezione per i top di gamma del produttore chedi certo il major update (e magari ne sono già provvisti della relativa versione beta), ecco che per i dispositivi più datati e anche meno costosi ci sono tanti dubbi in merito. Incertezze che tuttavia potrebbero essere subito dissipate da una "regola" molto chiara, appena comunicata dalla divisioneUK.Come visibile al termine dell'articolo nel tweet in chiusura articolo, ad una delle domande in cui un utente chiedeva la conferma dell'aggiornamento9 per il suo device (nella fattispecie unMate 20 Pro), ecco che il team social del produttore ha affermato quanto segue: per quanto non esista una lista esaustiva ...