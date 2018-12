ilgiornale

: Milano, Leoncavallo teme lo sfratto e chiede la regolarizzazione - Ale_De_Chirico : Milano, Leoncavallo teme lo sfratto e chiede la regolarizzazione - fcim_marco : @matteosalvinimi Egregio onorevole volevo avvisarla che quelli che lei definisce “eroici tifosi” sono della Curva S… - tranellio : RT @GPS_SPINATO: #MilanoAllaPiastra | L'appello del Leoncavallo: 'Lasciateci in via Watteau, il sindaco Sala ci aiuti' La #SinistraFake è… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Si torna a parlare del centro sociale "" di, che proprio durante la giornata di ieri si è visto recapitare l"ennesimo avviso di.La notifica di sgombero, presentata dall"ufficiale giudiziario, è stata rinviata al 21 gennaio 2019 ed i rappresentanti delle associazioni che operano all"interno della struttura si sono affrettati a rivolgere un appello al sindaco Beppe Sala, affinché non venga loro tolta la sede di via Watteau.A far parte della delegazione il deputato "Leu" Daniele Farina, Boer e Elisa Silva di "Mamme antifasciste" e Anita Pirovano, capogruppo in consiglio comunale di "Progressista". Documenti alla mano, i rappresentanti del centro sociale hanno presentato il bilancio della struttura, nel quale si registrano più entrate che uscite. Queste ultime prevalennte destinate a coprire spese per progetti culturali, manutenzioni varie ed atti di ...