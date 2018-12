Bumblebee - recensione

eurogamer

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Sarà capitato anche a voi. Non è necessario avere bambini, basta ricordarsi bene di come si era da piccoli, basta essersi commossi guardando Toy Story.Un giorno, per strada, lungo il vialetto di un giardino, abbiamo trovato un giocattolo rotto, un pupazzetto scucito, e lo abbiamo raccolto (vergognandoci di meno se accompagnati da qualche minore). Lo abbiamo portato a casa, lavato, ricucito, riparato. E adesso lui ci guarda da qualche scaffale e sappiamo che ci vuole bene.Ora pensateci: quanto bene potrebbe volere un gigantesco Transformer alla ragazzina che lo trova, sotto forma di traumatizzato maggiolino Volkswagen, in fuga da un mondo cattivo?Read more…