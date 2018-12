eurogamer

: Below affiora sul Game Store #Below - Eurogamer_it : Below affiora sul Game Store #Below -

(Di venerdì 14 dicembre 2018)è finalmente uscito, sebbene ci abbia impiegato mezzo decennio, sottolinea Rockpapershotgun.Il gioco infatti venne annunciato per la prima volta in occasione dell'E3 2013, e se ben ricordate all'epoca Xbox One doveva essere ancora lanciata.Ad ogni modo tutto è bene quel che finisce bene, il survival fantasy di Capybaras ha infatti visto la luce dopo ben 5 anni di sviluppo, e ora potremo finalmente mettere le mani su questo gioco in pixel-art.Read more…