Anastasio e i ' Like' a Salvini | Io libero pensatore

X Factor - Anastasio e le polemiche per quel like a Casapound : 'Non sono fascista né comunista' : 'Non sono comunista né fascista, ancora parliamo di questo? Io mi tengo informato, metto like e vedo cosa dicono le persone'. Lo ha detto Marco Anastasio, il vincitore della dodicesima edizione di X ...

Anastasio ammette i like a CasaPound e Salvini 'Sono un libero pensatore' : MILANO - 'Com'è successo? Questa cosa mi è sfuggita di mano': questa la prima reazione di Anastasio appena proclamato vincitore di X Factor 2018 . Ma il trionfo sul palco del Forum di Assago è ...

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...

X Factor 2018 - Anastasio e i like a Salvini e Casapound : ‘Se uno dice una cosa giusta la condivido’ : I like sono suoi, ma li rivendica nel nome del libero pensiero: Anastasio è il trionfatore della 12esima edizione di X Factor ma a funestare il suo trionfo ci sono le polemiche sulle sue presunte preferenze politiche per Salvini e Casapound. Il rapper in conferenza stampa conferma che il profilo che gli è stato attribuito è suo e precisa: “Sono un libero pensatore, non credo che siano opinioni additabili come fascismo. I like li ho messi ...

Anastasio e quei like a CasaPound e Salvini 'Sono un libero pensatore' : MILANO - 'Com'è successo? Questa cosa mi è sfuggita di mano': questa la prima reazione di Anastasio appena proclamato vincitore di X Factor 2018. Ma il trionfo sul palco del Forum di Assago è ...

Anastasio spegne polemica sul like CasaPound. "Io fascista? Sono un libero pensatore" : "A me questa cosa fa abbastanza sorridere. Quell'articolo è basato su fuffa completa. Hanno fatto il gioco del titolone sulla base di non so cosa, prendendo cose che scrivevo su Facebook. Sono un libero pensatore e non credo le mie affermazioni siano additabili di fascismo. Ma poi, stiamo ancora parlando di comunismo e fascismo? Sulla base dei like alle pagine dei social? Io mi tengo informato metto like così vedo cosa dicono le ...

Anastasio e quei like a CasaPound 'Sono un libero pensatore' : MILANO - 'Com'è successo? Questa cosa mi è sfuggita di mano': questa la prima reazione di Anastasio appena proclamato vincitore di X Factor 2018. Ma il trionfo sul palco del Forum di Assago è ...

X Factor 2018 - polemiche sui social per i like di Anastasio a Salvini - Trump e CasaPound. Il suo manager : “Deplorevole che lo accusino di fascismo” : E fu così che il rapper Anastasio (stra)vinse l’undicesima edizione di X Factor. Ma mentre il palco del Forum di Assago ospitava le sue esibizioni e la sua proclamazione annunciata, sui social montava una polemica sulle presunte preferenze politiche del ragazzo che fa Anastasio di cognome. Proprio nella giornata di giovedì il portale Noisey pubblicava un articolo dal titolo “A quanto pare ad Anastasio piacciono Salvini, CasaPound e Trump”, ...