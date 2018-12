Treno ad alta velocità si schianta contro locomotiva in Turchia | almeno 7 morti

Scontro fra Treno ad alta velocità e una locomotiva alla stazione di Ankara - almeno 4 morti : E' stato causato dallo Scontro tra un treno ad alta velocità e una locomotiva l'incidente di stamani in una stazione ferroviaria di Ankara . almeno 4 persone sono morte e oltre 40 sono rimaste ferite. Il convoglio viaggiava d alla capitale turca alla città di Konya, nella parte centrale del Paese.Dopo lo schianto, un cavalcavia è crollato su alcune delle carrozze. I soccorritori sono ancora al lavoro.

Corea del Sud : deraglia Treno ad alta velocità - 14 feriti : deraglia to in Corea del Sud un treno ad alta velocità , con 198 passeggeri a bordo: 14 persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente, che si è verificato poco dopo la partenza dalla città di Gangneung. Dieci vagoni sono usciti dai binari. L'articolo Corea del Sud: deraglia treno ad alta velocità , 14 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Train 18 - il primo Treno indiano ad alta velocità : raggiunge 180 km/h : Il famoso Train 18, il primo treno indiano ad alta velocità che collegherà Delhi a Varanasi in otto ore, contro le attuali 12, dovrebbe iniziare a circolare a partire dal 25 dicembre prossimo. Nell'...

Un Treno su due ad alta velocità in ritardo. Battisti (Fs) chiede a Rfi di intervenire : Un treno su due ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato arriva in ritardo di oltre 5 minuti, cioè oltre la soglia entro la quale un treno è considerato puntuale. E la situazione si...

Marocco : inaugurato il primo Treno alta velocità dell'Africa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Hyperloop - il Treno del futuro che diventa realtà : a dicembre sarà inaugurato il primo tunnel ad altissima velocità : Hyperloop è un nome destinato a fare storia: è il treno del futuro che viaggia ad altissima velocità e che a breve diventerà realtà . Il primo tunnel nel quale potrà viaggiare verrà inaugurato a Los Angeles, il prossimo 11 dicembre . La notizia è stata “twittata” da Elon Musk, fondatore di Tesla e Space X, che ha lanciato l’idea cinque anni fa ispirandosi alla posta pneumatica. Il tunnel in questione, che è di prova, parte dalla ...

Alta velocità - disastro a Taiwan. Treno deraglia : 22 morti e oltre 171 feriti. Il video dell’incidente : A Taiwan è di almeno 22 morti e 171 feriti, 10 dei quali gravi, il bilancio del deraglia mento di un Treno ad Alta velocità . Lo riferisce l’amministrazione ferroviaria di Taiwan, ma le autorità non hanno ancora confermato se ci siano persone vive intrappolate all’interno del convoglio. Si tratta del peggior incidente ferroviario avvenuto sull’isola da oltre 20 anni. Il deraglia mento è avvenuto nella contea nordorientale di Yilan. L'articolo ...

Un Treno su due arriva in ritardo : l'Authority indaga sull'alta velocità : Andrea Giudicin, professore di Economia dei Trasporti alla Bicocca, non entra nel merito delle decisioni dell'Art, ma spiega: 'I ritardi non sono solo legati alla Direttissima ma anche alla gestione ...