Parigi ai'gilet gialli':non manifestate

: Leggete un po' cosa ha avuto il coraggio di scrivere #Repubblica riguardo i #giletgialli a #Parigi. - Mov5Stelle : Leggete un po' cosa ha avuto il coraggio di scrivere #Repubblica riguardo i #giletgialli a #Parigi. - euronewsit : Il video girato dalla bodycam di un agente di polizia mostra alcuni secondi degli scontri di sabato scorso tra for… - repubblica : Gilet gialli, anche Uma Thurman tra i manifestanti di Parigi. L'attrice americana ha postato una sua foto su Instag… -

Il governo francese si appella alla "ragionevolezza" del movimento dei '' e chiede loro di non manifestare sabato. Allo stato attuale, ha spiegato il portavoce Griveaux, il governo non ha deciso di vietare le manifestazioni programmate per sabato ma "sarebbe ragionevole, dopo l'attacco di Strasburgo, non manifestare". "Ora che la loro rabbia è stata espressa, ed è stata ascoltata dal governo, a cui ha risposto, quello che vi stiamo chiedendo è senso di responsabilità", ha affermato Griveaux.(Di giovedì 13 dicembre 2018)