Cisgiordania, spari fermata bus:2 morti

Due persone sono state uccise e almeno altre due ferite in una sparatoria ad unadi autobus vicino a Ofra, un insediamento ebraico in. Lo riferiscono i servizi di pronto soccorso israeliani citati dai media. L'attacco è avvenuto contro un gruppo di persone in sosta ad unadi autobus. I testimoni hanno detto che un uomo è sceso da una macchina e ha aperto il fuoco sui pedoni, per poi darsi alla fuga. A Ofra un attacco simile anche sabato: 7 i feriti tra cui una donna incinta, che ha perso il figlio.(Di giovedì 13 dicembre 2018)