Addio del Team Sky | Vincenzo Nibali | ‘Il nucleo della squadra resterà intatto’

Oggi il primo Addio alle vittime della strage di Corinaldo : Sul fronte delle indagini ieri è stato rimesso in libertà il 17enne fermato pche secondo slcune testimonianze avrebbe usato lo spray urticante. Il locale non aveva rinnovato l'assicurazione per danni ...

Ciclismo - a tutto Nibali : “il Giro corro per vincerlo - al Tour vedremo come andrà. Addio del Team Sky? Non sono sorpreso” : Il corridore siciliano ha parlato degli obiettivi della prossima stagione, soffermandosi anche sull’Addio del Team Sky in programma per il 2020 Vincenzo Nibali è pronto a ripartire, la prossima stagione sarà molto importante per il siciliano della Bahrain-Merida, dal momento che correrà sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Una doppietta che intriga e non poco lo Squalo dello Stretto, pronto a tutto per passare dalla ...

Addio ‘Sigaro’ - è morto Angelo Conti della Banda Bassotti : Si è spento Angelo Conti, detto ‘Sigaro’, chitarrista e frontman della Banda Bassotti, dopo una breve malattia. Aveva 62 anni ed era originario di Roma dove era nato nel 1952 e dove è deceduto. I suoi compagni, per ricordarlo, hanno postato un’immagine sul profilo Facebook del gruppo: “Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro”. Il 13 dicembre dalle 8 alle 11 sarà allestita la camera Ardente al Gemelli. Poi alle ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. IL PAGELLONE. Martina Carraro : il bronzo della maturità. Federica Pellegrini : è l’Addio ai 100? : Martina Carraro 8.5: Dieci anni sono passati da quando, giovanissima, seppe conquistare la convocazione ai Mondiali di Roma, stupendo tutti. Due lustri dopo Martina Carraro si va a prendere il primo podio internazionale di una carriera che sembra arrivata finalmente al culmine. La scelta del trasferimento da Bologna a Imola, di essere allenata dallo stesso tecnico del fidanzato Fabio Scozzoli, si è rivelata vincente e lei non ha avuto mai ...

Colonnello dell'Aeronautica con il teatro nel cuore Addio a Walter Cortella : Ha scritto centinaia di articoli su spettacoli teatrali che seguiva con grande attenzione. Da 8 anni teneva su Cronache Maceratesi una rubrica di recensioni teatrali. Nel 2013 è stato premiato dall'...

"Il pompiere paura non ne ha". L'emozionante Addio dei vigili del fuoco al collega morto nel rogo a Rieti : "Il pompiere paura non ne ha". Hanno voluto salutare così il collega morto Stefano Colansanti, i vigili del fuoco. È accaduto durante i funerali dell'uomo morto mercoledì scorso in seguito alla ...

Il Segreto - trama del 12 dicembre : Addio di Emilia e Alfonso - Irene e Severo presto sposi : Le anticipazioni della puntata del 12 dicembre della soap Il Segreto ci svelano che il nuovo episodio sarà ricco di emozioni e colpi di scena. Stando alla trama riportata dagli spoiler, vedremo l'addio di Emilia e Alfonso, i quali fuggiranno da Puente Viejo per evitare l'arresto, dirigendosi in Francia. La telenovela, ideata da Aurora Guerra e che ci tiene compagnia tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, vedrà anche la decisione di Severo e ...

Addio al pioniere dell'astronomia X : La sorgente in questione fu individuata nel 1964 tramite osservazione per mezzo di razzi che potessero affacciarsi oltre lo scudo che avvolge la terra e che ci protegge dai raggi X cosmici. Fu però ...

Anticipazioni Uomini e donne del 10 dicembre - la scelta di Gemma : l'Addio a Paolo : Lunedì 10 settembre riparte la settimana di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi leader indiscussa della fascia oraria del pomeriggio. Le Anticipazioni rivelano che questo nuovo appuntamento del lunedì, come di consueto, sarà dedicato alle avventure dei protagonisti del trono over e in particolar modo vedremo che al centro della trasmissione ci sarà la dama torinese Gemma Galgani, la quale ancora una volta si troverà ...

Napoli - Addio a Fantini : il papà del Gran Caffé Cimmino : È scomparso a 57 anni, colpito da una grave malattia, Salvatore Fantini. Già patron del Gran Caffé Cimmino a Chiaia, aveva portato con il fratello Antonio il locale tra i primi...

Il Toro piange la sua storia : Addio a Radice - inventore del tremendismo granata : Fu il tecnico dello scudetto '76: trasformò la squadra grazie al calcio totale. I suoi occhi di ghiaccio ti puntavano con un'affettuosa e autoironica arroganza Lutto Altro minuto di silenzio. Con un ...

Genoa - con Prandelli sarà rivoluzione tattica : ecco come cambia l’11 dopo l’Addio di Juric : Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Prandelli in panchina dopo l’esonero di Juric dal ruolo di tecnico della prima squadra Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. dopo una serie di gare disastrose, Juric è stato sollevato ieri dal ruolo di tecnico del Grifone, a seguito di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella, squadra di Serie B. Il nuovo corso targato Prandelli sarà abbastanza rivoluzionario ...

Addio a Pete Shelley - ex leader della band inglese dei Buzzcocks : È morto a 63 anni Pete Shelley, ex leader dei Buzzcocks, la band inglese che negli anni ’70, assieme a Sex Pistols e The Clash, aveva definito il genere punk rock Oltremanica. Nato a Leigh nel 1955, Shelley – vero nome Peter McNeish – era stato fondatore e leader del gruppo, che nel 2016 avevano celebrato il loro quarantesimo anniversario con un tour mondiale (e quattro concerti in Italia). Anche da solista, Pete Shelley aveva ...

Addio a Caterina Dell'Erba Nan - voce della poesia pietrese : Lutto per la scomparsa di Caterina Dell'Erba Nan Ultimo saluto a Pietra Ligure per Caterina Dell'Erba Nan , mancata all'età di 89 anni. Fine poetessa impegnata nella riscoperta del patrimonio ...