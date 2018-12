X Factor | tutto pronto per la finale con il pensiero a Corinaldo

«X Factor 12» - Leo Gassman : «Canto soprattutto per chi mi disprezza» : X Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanX Factor 12: Leo GassmanLa prima persona che Leo Gassman ha sentito dopo la sua eliminazione a X Factor è stato papà Alessandro, poco prima che twittasse tutto il suo orgoglio per quel figlio tanto perbene e tanto studioso. «Mi ha sempre lasciato libero di scegliere seguendomi molto attentamente come solo il padre migliore del ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : Tutto ha una fine - tranne la salsiccia che ne ha due : Con la semifinale, che ha promosso Bowland, Naomi, Anastasio e Luna, “X Factor 12” si ritrova a salutare (un po’) a sorpresa Martina Attili e Leo Gassman, ma non solo loro. Spentesi le luci della fase competitiva, mentre si accendevano quelle dei talk di “StraFactor”, il giudice Manuel Agnelli annuncia infatti che la sua esperienza nel talent si concluderà con questa edizione. «Tutto ha una fine, solo la salsiccia ...

X Factor - Manuel Agnelli lascia dopo la finale 'Tutto ha una fine' : 'Bisogna riconoscere che tutto ha una fine, solo la salsiccia ne ha due. Il mio percorso è chiuso. Il forum sarà la mia ultima data'. La semifinale di X Factor è segnata dall'annuncio di Manuel ...

Diretta X-Factor : tutto è pronto per la semifinale : Questa sera su Sky Uno andrà in onda la semifinale della dodicesima edizione di X-Factor. Come sempre al timone del programma ci sarà Alessandro Cattelan, che avrà il compito di introdurre le esibizioni dei sei concorrenti rimasti. Per loro sarà una serata difficile, perché a un passo dalla finale saranno ben due ad abbandonare il programma. Dovranno sfidarsi in due manche, la prima denominata "My song", dove ogni artista ha avuto la possibilità ...

Fedez lascia la TV : «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? : Fedez Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album, Fedez presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione. E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor (per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo: “Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è ...

Asia Argento : "Lodo Guenzi? Sta sbagliando tutto a X Factor. Dovrebbe consultarmi" : A suo parere, Lodo Guenzi starebbe sbagliando tutto. Asia Argento è tornata a parlare di X Factor e, in particolare, del suo sostituto ai microfoni di "Non è un paese per giovani", programma di Radio2. "Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Gli ho anche scritto in privato. Avrebbe dovuto consultarmi", ha affermato.Lodo Guenzi è attualmente in gara con una sola band, i Bowland. Asia ...

«X Factor 12» - Seveso Casino Palace : «Asia e Lodo - grazie di tutto» : X Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceX Factor 12: Seveso Casino PalaceUscire a un passo dall’inedito brucerebbe a chiunque. Non ai Seveso Casino Palace, il quintetto indie-metal eliminato al quarto live di X Factor dopo un percorso altalenante, che ...

X Factor : Alessandro Gassman - parla del figlio Leo : ”Sono fiero di lui - ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” : Ultime dichiarazioni di Alessandro Gassman sul figlio Leo Gassman a X Factor Alessandro Gassman è tornato a parlare del figlio Leo Gassman, tra i concorrenti dell’ultima edizione di X Factor. Il ventenne sogna di... L'articolo X Factor: Alessandro Gassman, parla del figlio Leo: ”Sono fiero di lui, ha fatto tutto da solo e ci ha avvertito solo a cose fatte” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.