Tragedia discoteca Corinaldo - torna in libertà il 17enne sospettato di aver provocato la calca : ANCONA - torna in libertà il diciassettenne arrestato per la Tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo , dove hanno perso la vita sei persone. Lo ha disposto il gip del tribunale di Ancona che ha ...

Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta dopo la Tragedia di Corinaldo scatenando i commenti della rete in una diretta : dopo i tragici avvenimenti di Corinaldo, Red Ronnie interviene sul caso Sfera Ebbasta ricevendo una valanga di commenti sull'argomento nei quali non mancano le polemiche per quanto accaduto nella serata tra il 7 e l'8 dicembre alla Lanterna Azzurra. Si parte immediatamente con l'ultima reazione dell'artista, che ha deciso di tatuarsi sei stelline sulla fronte per ricordare le vittime della tragedia. Una tragedia per la quale Sfera Ebbasta ...

Tragedia di Corinaldo - il rimorso di Gabriel : “Ho dato io la prevendita a Mattia e ora lui è morto” : Diciotto anni appena compiuti e la scuola da finire: “Sento di aver portato la gente a una Tragedia”

Tragedia di Corinaldo - 'Ancora da insediare la commissione per la sicurezza dei pubblici spettacoli' : ... così come l'attuale , pur ad un anno dal suo insediamento, , non hanno provveduto ad insediare la commissione comunale per la sicurezza dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti prevista dalla ...

Corinaldo - il 17enne indagato si difende : 'La sera della Tragedia io lì non c'ero' : E ai carabinieri che lo portavano via, il ragazzo, secondo quanto racconta il Corriere della sera, ha giurato di non essere lui l'incappucciato che, ripreso nei video al vaglio degli inquirenti, ha ...

Tragedia Corinaldo - uno dei buttafuori : “Ho estratto corpi e cadaveri - anche la mamma” : A parlare è Gianni Ermellini, il buttafuori della Lanterna Azzurra, dove venerdì sono rimaste uccise sei persone: "Quei gradini maledetti hanno provocato la Tragedia". Davvero straziante il suo il racconto: "Una ragazza finita nel fossato, l’ho sollevata morta. Ma ne abbiamo salvati tanti".Continua a leggere

Perché non ha senso colpevolizzare i giovani per la Tragedia di Corinaldo : ... piena di parole che non si capiscono nemmeno bene, piena di riferimenti interni e di vocaboli idiosincratici che se non sei dentro a quel mondo non puoi proprio afferrare. Si inneggia al denaro, si ...

Paolo Crepet contro Briga a Domenica In sulla Tragedia di Corinaldo : “Voi avete delle responsabilità” (video) : Nella prima parte di Domenica In di ieri 9 dicembre è andato in onda il talk dedicato alla tragedia di Corinaldo di venerdì scorso. Gli ospiti presenti hanno discusso su quanto accaduto, e le opinioni si sono rivelate come spesso contrarie tra loro. In particolar modo si è acceso un dibattito tra Paolo Crepet e il cantautore Briga. Venerdì sera, in occasione di un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (AN), hanno perso la vita sei ...

Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo : 'Sfera Ebbasta non ha colpe'/ 'Tragedia rivela incoscienza diffusa' : Frankie Hi-Nrg sulla strage di Corinaldo: 'Sfera Ebbasta non ha colpe'. Il rapper prende posizione: 'Tragedia rivela incoscienza diffusa'.

Tragedia Corinaldo - l’appello di un papà : “Cerco il buttafuori che ha salvato mio figlio” : I genitori di un diciassettenne rimasto ferito alla discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo hanno raccontato quanto accaduto al figlio, che si trovava nel locale vicino Ancona dove doveva arrivare Sfera Ebbasta per un compleanno e che, travolto dalla calca, è stato tirato per un braccio e salvato da qualcuno: “Faremo di tutto per rintracciarlo”.Continua a leggere

SFERA EBBASTA / Foto - il tatuaggio alla tempia per ricordare le vittime della Tragedia di Corinaldo - IlSussidiario.net : SFERA EBBASTA ha deciso di ricordare le sei vittime di Corinaldo attraverso un nuovo tatuaggio alla tempia con sei stelle vuote.

Corinaldo - su Instagram il video di Benedetta morta a 15 anni nella Tragedia : Tra le vittima della tragedia di Corianaldo c’è anche Benedetta Vitali: 15 anni e il cuore pieno di sogni. Era di Fano. Ed è un imperfetto che fa male e toglie il fiato. Ancora di più a sbirciare il suo profilo Instagram invaso da migliaia di messaggi di amici, conoscenti e anche di chi è semplicemente venuto a sapere della sua morte. Lacrime di dolore per questa giovane vita spezzata che proprio nelle stories di Instagram aveva pubblicato un ...

CHE TEMPO CHE FA 2018/ Dalla Tragedia di Corinaldo al malore di Calcutta - IlSussidiario.net : Gli highlights di Che TEMPO che fa a partire da Lorenzo Jovanotti. Il super ospite della serata dice la sua sul caso Corinaldo; segue Edoardo Calcutta.