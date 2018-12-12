Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14 | 30

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. RESTANO INCOLONNAMENTI SUL ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO SUL RACCORDO ANULARE. PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI STA LENTAMENTE TORNANDO ALLA NORMALITÀ IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI SOPRATTUTTO SUL RACCORDO ANULARE. PROPRIO SUL RACCORDO LA SITUAZIONE VEDE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALL’USCITA PONTINA EUR FINO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD. MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO. CAUSA DI UN ALTRO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD. MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO. CAUSA DI UN ALTRO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 09 : 02 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; ABBIAMO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’USCITA LA RUSTICA, ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA – A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA RomaNINA ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E SUCCESSIVAMENTE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, QUINDI TRA SALARIA, FLAMINIA E CASSIA. ALTRE ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico INTENSO E RALLENTATO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE D’ACCESSO IN CITTÀ A CAUSA DELL’INIZIO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA IN CODA SU VIA DELLA CECCHIGNOLA IN DIREZIONE DEL DIVINO AMORE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI LEVA ALTRE CODE PER INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA AUTO IN COLONNA ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIA PER LAVORI ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANDIAMO SUBITO A VEDERE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, , IN CARRIATA INTERNA ALLE CODE GIA’ PRESENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA LA NOMENTANA E L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA SI AGGIUNGONO QUELLE TRA ARDEATINA E E IL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN FILA A TRATTI ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL Traffico RISULTA ANCORA MOLTO INTENSO, MENTRE SONO RISOLTI I PROBLEMI LEGATI AI VARI INCIDENTI SEGNALATI IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, IL Traffico RISULTA ANCORA MOLTO INTENSO, MENTRE SONO RISOLTI I PROBLEMI LEGATI AI VARI INCIDENTI SEGNALATI IN PRECEDENZA SUL RACCORDO ANULARE, IN CARRIATA INTERNA CI SONO ANCORA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E TRA LA ...
Traffico Roma del 11-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 ORE 17:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SITUAZIONE INVARIATA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO ANCORA CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI PER UN GUASTO AGLI IMPIANTI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. ATTIVATO SERVIZIO BUS DI COLLEGAMENTO TERMINI- REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA PINCIANA-FLAMINIO E ORA SCENDIAMO IN STRADA RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...
Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14:30 (Di mercoledì 12 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. RESTANO INCOLONNAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA L’EUR E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DI FIUMICINO. CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA LA STAZIONE TIBURTINA E L’USCITA PER LA Roma L’AQUILA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI ALTRE CODE LUNGO VIA CILICIA IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO. CI SONO ANCORA PROBLEMI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DOVE DA QUESTA MATTINA SONO CHIUSE LE STAZIONI DI SPAGNA E DI BARBERINI PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE. MENTRE DA OTTOBRE – ...
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matteosalvinimi : 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, s… - TIM_Official : Virginia Raggi, Sindaca di Roma, ringrazia per l’invito e si dice orgogliosa di poter vedere le applicazioni reali… - gioicaro : RT @matteosalvinimi: 62 arresti in queste ore fra Napoli, Palermo e Roma per mafia, frode e traffico di droga. GRAZIE ai Carabinieri, semp… -
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