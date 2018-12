STASERA IN TV | i programmi televisivi di mercoledì 12 dicembre 2018

STASERA IN TV " Film e Programmi 12 dicembre 2018 - : ...55 ER: storie incredibili DMAX 19:30 Oro degli abissi 20:25 Oro degli abissi 21:25 Avventure impossibili 22:20 Avventure impossibili 23:15 Top 10: sfida alla Scienza 23:40 Top 10: sfida alla Scienza ...

Programmi TV di STASERA - mercoledì 12 dicembre 2018. Su Canale5 «Animali fantastici e dove trovarli» : Katherine Waterston e Eddie Redmayne in Animali fantastici e dove trovarli Rai1, ore 21.25: Champions League Young Boys vs Juventus Sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2018/19 tra Young Boys e Juventus, con i bianconeri, già qualificati, a caccia dei tre punti che garantirebbero il primato del girone. Sarà la seconda partita della massima competizione europea per club trasmessa dal servizio ...

Programmi TV di STASERA - martedì 11 dicembre 2018. Patrizia Rossetti - Maria Teresa Ruta e Marisa Laurito clienti de «Il Ristorante degli Chef» : Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta a Il Ristorante degli Chef Rai1, ore 21.25: L’Amica Geniale - 1^Tv Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. Le Scarpe: Con l’aiuto del fratello, Lila progetta un paio di scarpe moderne, ma il padre non sembra affatto disposto a darle fiducia. Intanto Marcello, perdutamente innamorato di lei, chiede la sua ...

STASERA in tv : programmi tv di martedì 11 dicembre 2018 : ... canale 251, ; occhio di riguardo per le italiane entrambe alle 21: Liverpool-Napoli su SKY SPORT ARENA e SKY SPORT , canale 253, e Inter-Psv su SKY SPORT UNO e SKY SPORT , canale 252, . Le altre ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 11 dicembre 2018 - : Il nemico da battere è il padrino della mafia russa che commercializza un videogioco per computer che nella realtà può sottrarre denaro e merci in ogni parte del mondo senza lasciare traccia. 22:56 ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 10 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 10 dicembre 2018: Rai 1 dedica la serata alla fiction Nero a metà (episodi 1×07, Una canzone per te e 1×08, Una famiglia tranquilla) con Claudio Amendola, Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario. Rai 2 propone il telefilm Criminal Minds (episodi “Ostaggi”; “La vendetta e il perdono”; “Segnali confusi”; ...

STASERA in tv : programmi tv lunedì 10 dicembre 2018 : Un grande lunedì di calcio: alle 21.00 Salernitana-Brescia posticipo di Serie B su DAZN; alle 20.45 Pro Vercelli-Cuneo , Serie C, su RAI SPORT e ELEVEN SPORTS. Prima alle 19 Milan-Cagliari , ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 10 dicembre 2018 - : ...31 Lo chiamavano Bulldozer - Film × TRAILER TRAMA Un ex giocatore professionista di football americano, soprannominato Bulldozer, ritiratosi dopo aver scoperto imbrogli nel mondo dello sport, è ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 10 dicembre 2018. A «Quarta Repubblica» Luigi Di Maio : Luigi Di Maio Rai1, ore 21.25: Nero a Metà – Quarta Puntata - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2018, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Rosa Diletta Rossi. Prodotta in Italia. Una canzone per te: Carlo e Malik indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus. Nel frattempo tra Alba e Malik la tensione sale sempre di più e il rapporto tra i due è ormai complicatissimo. Intanto Micaela ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di domenica 9 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv che andranno in onda STASERA, 9 dicembre 2018: Su Rai 1 alle ore 20.35 Fabio Fazio conduce il tradizionale appuntamento con il talk show Che tempo che fa. Su Rai 2 serata a base di telefilm con un episodio di NCIS e S.W.A.T.. Rai 3 trasmette il film Joy (Usa, 2015) con Jennifer Lawrence, Bradley Cooper e Robert De Niro. Canale 5 dedica la serata alla serie tv statunitense New Amsterdam (Usa, 2018) con Ryan ...

Programmi TV di STASERA - domenica 9 dicembre 2018. Jovanotti ospite a Che tempo che fa : Lorenzo Cherubini Jovanotti Rai1, ore 20.35: Che tempo Che Fa Nel programma di Fabio Fazio interverrà Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Inoltre saranno ospiti in studio, Gino Strada medico, attivista e fondatore di Emergency, Renzo Arbore e Lorenzo Jovanotti Cherubini, che canterà “Chiaro di luna”. E ancora, lo scrittore Francesco Piccolo. ospite del programma anche il cantante Calcutta, che ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 9 dicembre 2018 - : Fin da bambino, dotato di un olfatto molto sviluppato, Jean-Baptiste va alla ricerca di tutti gli odori del mondo. Una volta cresciuto, lavora nel negozio del profumiere Baldini, dove apprende tutti ...

Programmi TV di STASERA - sabato 8 dicembre 2018. Antonella Elia cerca l’anima gemella nell’ultima puntata di Portobello : Portobello Rai1,ore 20.35: Portobello L’ultimo appuntamento con Portobello vedrà la partecipazione di due inserzionisti d’eccezione. Nancy Brilli che nel 2018 ha debuttato come impresaria teatrale per il monologo “Prego”, racconterà al pubblico una sua passione alquanto particolare, che la porta al mercatino pazzerello della tv in ricerca di vasi da notte da aggiungere alla sua già vasta collezione. E Beppe Fiorello, che chiederà ...