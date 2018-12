ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sesso in Parlamento, Sgarbi: “L’ho fatto 350 volte con varie donne: due parlamentari, Milly D’Abbraccio, Eva Grimaldi… - QPendulum : RT @fattoquotidiano: Sesso in Parlamento, Sgarbi: “L’ho fatto 350 volte con varie donne: due parlamentari, Milly D’Abbraccio, Eva Grimaldi… - Cascavel47 : Sesso in Parlamento, Sgarbi: “L’ho fatto 350 volte con varie donne: due parlamentari, Milly D’Abbraccio, Eva Grimal… - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Sesso in Parlamento, Sgarbi: “L’ho fatto 350 volte con varie donne: due parlamentari, Milly D’Abbraccio, Eva Grimaldi… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Rivelazioni hot del critico d’arte Vittorioai microfoni de La Zanzara (Radio24), commentando il retroscena secondo cui una deputata del M5s e un parlamentare della Lega sono stati sorpresi in atteggiamenti intimi nei bagni della Camera dei Deputati. Il deputato (ex Forza Italia, ora nel Gruppo Misto) confessa: “A me è successo 350, quasi ogni giorno. Ilè un luogo anti-erotico, però uno che ha qualche ruolo può avere a disposizione molti spazi. Quando ero presidente della Commissione Cultura, avevo delle stanze e potevo fare quello che volevo. In più, ci sono dei bagni meravigliosi. Quello peggiore di tutti è il bagno della Commissione Giustizia, dove sono stati sorpresi i due deputati del M5s e della Lega. Perché? Perché si trova su un corridoio molto frequentato. Bastava che andassero al terzo piano dove non c’è mai nessuno. Sarà stata la ...