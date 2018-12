Se ne va Enrico Crispolti | grande critico e storico dell' arte

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) È triste pensare quanto i media ignorino i fattia cultura. Purtroppo lo si deve registrare anche nei momenti tristi, come nel casoa morte di, unapersonalitàcontemporanea, spentosi a Roma l'8 dicembre scorso a 85 anni.non è stato uno dei tanti, ma una figura di spicco per gran pa storiadel dopoguerra. Eppure ben pochi giornali, siti web e tanto meno le televisioni si sono accortia sua scomparsa. Professore universitario, curatore di mostre,, è stato soprattutto unmilitante, come si diceva allora, ossia impegnato nel sostenere artisti e movimenti, al loro fianco concettualmente e fisicamente, ovvero vorace frequentatore di studi e gallerie come oggi non si usa più fare.Negli anni Cinquanta fu tra i primi in Italia ad avere il sentore che ...