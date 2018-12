Prato Incendio in un condominio in zona Pratilia | morti ottantenne e la figlia

Incendio e crollo fabbrica a Prato : 2 intossicati lievi : Due cinesi, per una sospetta intossicazione da inalazione di fumi nell’ Incendio che la notte scorsa ha distrutto a Prato una fabbrica tessile nella zona industriale del Macrolotto 1, sono stati portati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto successivamente emerso, si tratta di due orientali le cui condizioni non destano preoccupazioni e si trovavano nelle vicinanze del fuoco. Al momento non risultano altri feriti, ne’ vittime. ...

Prato : incendio e crollo in fabbrica - danni ma nessun ferito : Intervento dei vigili del fuoco in piena notte a Prato, a causa di un incendio divampato in una fabbrica a Prato, nella zona industriale Macrolotto 1: ingenti i danni materiali, anche in seguito a crolli, ma non vi sarebbero persone coinvolte. In fiamme l’area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie di 1.500 metri quadri. Le cause dell’incendio sono ancora da stabilire. L'articolo Prato: incendio e crollo ...