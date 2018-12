Nessun fix all’HDR per Red Dead Redemption 2 nella patch 1 04 | continua l’assurdo

optimaitalia

: Nessun fix all’HDR per #RedDeadRedemption2 nella patch 1.04, continua l’assurdo silenzio di Rockstar… - OptiMagazine : Nessun fix all’HDR per #RedDeadRedemption2 nella patch 1.04, continua l’assurdo silenzio di Rockstar… - lovelouisx91 : @LTItalia Aggiungo anche Only You, delle Little Mix, quando dice “And no one else can fix me, only you.” Nessun’al… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)C’è una notizia buona e una cattiva per Red2. Prima quella buona: l’open world di Rockstar Games ha ricevuto la1.04 su PS4 e Xbox One. Anche se le note dellanon son molto specifiche, si conosce il peso di 1.4 GB e le migliorie che apporta al gioco. Risolve innanzitutto una serie di bug e problemi, come per esempio quelli di crash che hanno riscontrato diversi giocatori.Risolve anche problemi di lag, stuttering e alcuni glitch, insieme agli sporadici cali di frame rate. Migliora insomma la stabilità del gioco, anche se alcuni utenti stanno lamentando errori anche dopo aver applicato questa. In altre parole questadi Red2 non fa molto, a parte risolvere alcune problematiche anche per l’online. Per esempio alcuni giocatori hanno avuto problemi a iniziare le Stranger Mission, inoltre anche la disconnessione del server ...