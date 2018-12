manovra | la maggioranza trova l' intesa sui saldi da presentare all' Ue

manovra - ultimatum dell’Europa per correggere il deficit. E la maggioranza spera che Macron sfori il 3% : Entro mercoledì 12 dicembre l’esecutivo M5s-Lega deve presentare una proposta concreta di correzione, con modifiche “considerevoli” al progetto di bilancio nel prossimo triennio e che consenta, almeno nella forma, di rientrare dalla “deviazione senza precedenti” dalle regole Ue che porta Roma verso le sanzioni. È questo l’ultimatum che arriva dall’Europa alla vigilia dell’incontro tra il premier Giuseppe ...

manovra - la Camera approva il decreto a tutelamaggioranza : A questo proposito il titolare all'Economia affermato oggi che con la Commissione Europea un accordo "è possibile", ma "dipende da quello che si deciderà da una parte e dall'altra".

La manovra verso il voto di fiducia alla Camera. Stasera vertice di maggioranza : Ripreso alle 8 di questa mattina la discussione generale sulla legge di bilancio con il governo che dovrebbe porre la fiducia. Le misure bandiera reddito di cittadinanza e quota 100 sono rimandate all'...

Tajani : 'manovra insostenibile - la maggioranza scricchiola' : Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani sente "molti scricchiolii" nella maggioranza di governo. "La manovra è insostenibile - avverte Tajani secondo "Il Giornale" -, lo dicono i mercati. Non ...

Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la manovra di Bilancio : ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver ...

Savona e il vicolo cieco della maggioranza : non reggeremo a lungo - manovra da riscrivere Che succede ora? Tutti i rischi : Il ministro per gli affari europei avverte: «Non ha più senso andare avanti e la manovra è da riscrivere»

manovra - emendamenti maggioranza : contraccettivi gratis agli under 26 e contributi per rottamare le vecchie auto : contraccettivi gratis per under 26, richiedenti asilo, donne che nell’ultimo anno abbiano avuto un’interruzione di gravidanza. Un contributo fino a 6mila euro per chi rottama vecchie auto euro zero e fino a 3mila euro per le euro tre. L’aumento a 500 euro delle pensioni per mutilati e invalidi civili. Sono alcuni degli emendamenti alla Manovra presentati da Lega e Movimento 5 Stelle in commissione. Le proposte di modifica ...

Pioggia di emendamenti sulla manovra : sono 3.500 - 450 da maggioranza : sono oltre 3.500 gli emendamenti alla Manovra depositati in commissione Bilancio della Camera. Di questi, circa 450 sono proposte di modifica avanzate dai due partiti di maggioranza, Lega e Movimento ...

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato dai ribelli del M5s manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

manovra - Conte : “Salvini al Cdm? Non prendo le presenze in anticipo”. Poi la rassicurazione : “La maggioranza è solida” : “Salvini al Consiglio dei ministri? Le presenze non le prendo prima, le raccolgo quando inizia il Cdm“. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Bruxelles. “La maggioranza sta lavorando molto bene e non c’è alcun motivo di dubitare. C’è la piena consapevolezza che stiamo facendo delle importanti riforme per il Paese” ha aggiunto, riferendosi, evidentemente, alle tensioni che stanno minacciando in ...

manovra - agenzie di rating pronte a declassare anche le banche. Vertice di maggioranza prima del Cdm di domani : 'L'outlook negativo sul rating a lungo termine di Intesa, UniCredit, Credem, Mediobanca e Bnl riflette la nostra analisi che le banche in questione subirebbero con ogni probabilità un downgrade ...

manovra - vertice di maggioranza in mattinata senza Di Maio e Salvini : Presente il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , arrivato verso le ore 10 puntuale per la riunione convocata alle 10:30. Ad attenderlo il Premier Giuseppe Conte ed il sottosegretario alla ...

manovra : Conte - lunedì riunione di maggioranza. Via a confronto con Ue : "Noi lunedì pomeriggio abbiamo il consiglio dei ministri dove porteremo ovviamente in deliberazione il decreto fiscale e il disegno di legge sul bilancio. Sicuramente ci riuniremo anche prima per ...