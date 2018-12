Manovra | Castelli | ' Ecotassa? Ne discutiamo | ma è percorso obbligatorio'

Manovra - Laura Castelli : vediamo se Ue ci chiede un rene o qualcosa di più : "Anche noi siamo per il dialogo" con l'Ue sulla Manovra, "ma bisogna capire a quale prezzo. Se si tratta di dare un rene o di qualcosa di più": lo ha affermato il sottosegretario M5s all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista al Messaggero. "Se è solo una questione di reni è un conto. vediamo se ci chiedono di piu'", ha aggiunto. "Noi non arretreremo sul ...

Spread Btp-Bund sfonda quota 336 - poi cala/ Crisi Borsa per Manovra : Castelli "sale per colpa dei tedeschi" - IlSussidiario.net : Spread Btp-Bund vola oltre quota 330 e tocca 336, poi cala: Crisi Borsa Milano per Manovra. Ultime notizie, Laura Castelli: 'sale per colpa dei tedeschi'

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

Economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - la Manovra non è maschilista : Roma, 06 nov 09:10 - , Agenzia Nova, - Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota Movimento 5 Stelle, in una intervista al "Corriere della Sera" vuole tranquillizzare... , Res,

Manovra - Castelli : su reddito collaborazione con Caf e patronati : Lo annuncia la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli in un'intervista a La Repubblica. 'C'è …

Manovra - Fornero vs Castelli : “Dite con candore così tante bugie che fate tenerezza”. “Avete fatto ammalare l’Italia” : Botta e risposta acceso a Dimartedì (La7) tra il sottosegretario all’Economia, Laura Castelli, e l’ex ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero. Il viceministro M5s si dichiara molto soddisfatta della Manovra: “Ci sono maggiori investimenti, reddito cittadinanza, quota 100 e molto altro, come liste di attesa più corte, fondi per giovani e famiglie”. Fornero osserva: “Ci sono tutte le premesse per un aumento del debito e questo aumento ...

Castelli : debito cala - scritto in Manovra : 23.19 "Nella Manovra e nel Def c'è scritto in maniera molto lineare, e le stime vengono fatte dagli uffici quindi non siamo noi che facciamo due calcoletti, che il debito pubblico diminuisce". Così il viceministro al Mef, Laura Castelli, a 'Di Martedì', commenta la nuova lettera dell'Ue che esprime preoccupazioni sul debito italiano. "Noi - aggiunge - mettiamo i soldi laddove servono, creando investimenti ad altissimo moltiplicatore".

Manovra - Conte vede stasera Tria - Garavaglia e Castelli : Il premier Giuseppe Conte vedrà stasera a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per chiudere il testo della legge di Bilancio, atteso domani alla Camera.

Manovra - Laura Castelli : il reddito di cittadinanza non finirà nelle mani sbagliate : Italia 5 Stelle. Sarà lo Stato ad individuare chi ha diritto al reddito di cittadinanza. Lo ha affermato l' on. Laura Castelli , sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, durante il suo intervento dal palco di 'Italia 5 Stelle'. Il cittadino non dovrà, quindi presentare alcuna domanda, il reddito di cittadinanza non dovrà essere richiesto. ...

Manovra - Castelli : su soldi riciclaggio non ci saranno mai sconti : Così il sottosegretario all'Economia, Laura Castelli, in un'intervista su 'Il Corriere della Sera'. 'Le norme che sono nel decreto fiscale rispondono al contratto di governo. La dichiarazione …...