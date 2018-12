Palermo : Ingerisce hashish - bimba in coma : 21.16 E' ricoverata in gravi condizioni all' ospedale Buccheri La Ferla di Palermo una bambina di tre anni che ha ingerito alcuni grammi di hashish. E' stata la madre, presa dal panico, a portare la piccola in ospedale dove si trova in stato di coma. Ai poliziotti del commissariato Brancaccio, la donna avrebbe riferito che la figlia ha raccolto l'involucro da terra e l'avrebbe ingerito mentre giocava vicino casa. Indaga la polizia.

Ingerisce hashish - in coma bimba di 3 anni : Una bimba di tre anni è in coma al Buccheri La Ferla a Palermo dopo aver ingerito alcuni grammi di hashish . La piccola è stata trasportata dai genitori in ospedale in gravissime condizioni. Secondo ...

Bimbo di 15 mesi Ingerisce hashish - indagini a Vittoria : Un bambino di 15 mesi in ospedale per intossicazione da cannabinoidi. Il piccolo e' stato condotto al pronto soccorso del "Guzzardi" di Vittoria, accompagnato dalla giovanissima madre, la quale ha ...