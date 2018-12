Giorgio Marchesi e Max Vado ' Non di decide di diventare attore | bisogna studiare'

Giorgio Marchesi e Alessandra Mastronardi : una stagione importante per i due attori : Proseguono gli impegni lavorativi di Giorgio Marchesi e Alessandra Mastronardi occupati nelle riprese della terza stagione della fiction 'I Medici': tra i protagonisti di questa serie figurano anche i nomi degli attori Daniel Sharman e Aurora Ruffino. L'attore Giorgio Marchesi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa [VIDEO] come conferma la partecipazione a fiction di successo tra cui spicca il nome de 'L'Allieva 2'. Lo ...

Lino Guanciale : il rapporto con Giorgio Marchesi sul set de L’Allieva 2 : L’Allieva 2, Claudio Conforti (CC) e Sergio Einardi: in che rapporti sono gli attori Lino Guanciale e Giorgio Marchesi Ne L’Allieva 2 sono Claudio Conforti e Sergio Einardi, rispettivamente medico legale e PM, e si detestano da morire. Nella realtà Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, entrambi attori, sono complici e affiatati. Ebbene sì, nessuna rivalità […] L'articolo Lino Guanciale: il rapporto con Giorgio Marchesi sul set de ...

L’Allieva 2 : Giorgio Marchesi svela come andrà con Alice : Giorgio Marchesi su L’Allieva: “Il cuore di Alice sarà messo alla prova” Non ci sono solo Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi nella nuova stagione de L’Allieva, bensì anche un nuovo PM: con queste parole oggi Francesca Fialdini a La vita in diretta ha introdotto l’intervista di Giorgio Marchesi, appunto nuovo volto de L’Allieva 2, fiction di grande successo in onda ogni giovedì in prima serata su Rai1. ...

Giorgio Marchesi - dopo «Braccialetti Rossi» - conquista «L’allieva 2» : La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»La serie tv «L'allieva»Entrare in un progetto già rodato, con un cast già affiatato può essere complesso. Ma per Giorgio Marchesi non è una novità. Gli era capitato ai tempi del Medico in famiglia, con il risultato che il suo giornalista alla fine era piaciuto moltissimo al pubblico. Gli è successo di nuovo indossando il camice del cardiochirurgo dei Braccialetti rossi 3. E ...

L'Allieva 2 - Giorgio Marchesi a Blogo : "Vi presento Sergio Einardi" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della seconda stagione di L'Allieva, in onda su Rai1 a partire da giovedì 25 ottobre, Blogo ha rivolto alcune domande alla new entry della serie prodotta da Endemol Shine Italy e tratta dai romanzi best-seller di Alessia Gazzola. Giorgio Marchesi ai nostri microfoni ha presentato il personaggio di Sergio Einardi, "un pubblico ministero che lavora ad alcuni casi dove il medico legale nominato ...