Gilet gialli | protesta e business | i fornitori dei giubbotti fanno affari d' oro

SPY FINANZA/ Brexit e Gilet gialli - un caos che aiuta Macron e Conte : Attenzione a non sottovalutare il passato nell'Ulster e a ritenere che Macron abbia politicamente perso con le sue dichiarazioni di lunedì sera

Per l'M5s "Macron non è più credibile" Verso la convergenza coi Gilet gialli : Il Movimento Cinquestelle è attentissimo al movimento dei gilet gialli. E chi ha parlato con il leader Luigi Di Maio in queste ore, dopo il discorso televisivo del mea culpa di Emmanuel Macron, ne ha ricavato la sensazione che sotto traccia vi sia più di un dialogo. Segui su affaritaliani.it

Attacco Strasburgo - tra i Gilet gialli prime voci di complotto : C'è già aria di polemica in Francia. Dopo la sparatoria di Strasburgo, riferisce l'edizione francese dell'Huffington Post, alcuni membri dei 'gilets Jaune' su Facebook hanno espresso "scetticismo" e parlano di strane coincidenze tra l'Attacco e il discorso del presidente della Repubblica Emmanuel Macron ieri.Qualche minuto dopo l'annuncio della sparatoria a Strasburgo, "alcuni membri dei gilets jaunes hanno espresso scetticismo ...

Gilet gialli - da vescovi spazi confronto : 23.54 "La crisi dei 'Gilet gialli' rivela un malessere molto profondo e di vecchia data, che genera una seria sfiducia nei confronti dei leader politici".Lo scrivono i vescovi francesi in un "appello ai cattolici e ai concittadini". "Alla nostra democrazia mancano luoghi di scambio e riflessione -dicono i presuli-che potrebbero consentire l'emergere di suggerimenti positivi da sviluppare insieme". I vescovi mettono a disposizione le parrocchie ...

Da una piccola protesta a qualcosa di grande : i Gilet gialli si espandono in altri Paesi - : Questo movimento può essere definito il "movimento del malcontento generale"? - Parlando della politica olandese, sì.

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore Gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Nella partita Roma Bruxelles peseranno anche i Gilet gialli : Ieri Macron ha annunciato 11 miliardi di spese per lo stato sociale tra aumento, e oggi appare chiaro che mantenere la promesse significa sforare nel rapporto deficit/pil fino al 3,4/3,5. Numeri che ...

Gilet gialli - Toni Negri : “Macron? Era modello Pd - ora è spernacchiato. Salvini è dalla sua parte - Di Maio no” : “Gilet gialli? Indubbiamente ora il Pd dovrebbe essere più schivo col modello Macron, anche se certe forze neoliberali, da Blair a Renzi, vari partiti democratici e socialdemocratici europei avevano scelto una linea che aveva come simbolo Macron. Spero che finisca questa agonia del Pci e che si facciano fuori tutti i residui di quel partito, ormai finito nella più terribile miseria”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio da Toni ...

Per placare i Gilet gialli Macron scava un buco nel bilancio francese : Parigi, 11 dic., askanews, - Emmanuel Macron per aprire ai gilet gialli rischia di spalancare un problema deficit. Le misure annunciate ieri sera dal presidente francese per sostenere i redditi più ...

Macron cede ai Gilet gialli e fa concessioni per quasi 15 miliardi. Anche l'Italia potrà avvantaggiarsene? : Va però ricordato che, nel frattempo, il ministro dell'Economia Giovanni Tria rimane con i piedi per terra e per non generare false speranze ha dichiarato che reddito di cittadinanza e pensioni ...

Gilet gialli - misure annunciate da Macron mettono a rischio rapporto deficit/pil. UE : "Vigileremo" : Lo ha detto ad AFP il Commissario Ue per l'Economia, Pierre Moscovici. "Siamo in contatto costante con le autorità francesi", ha aggiunto Moscovici, dopo che ieri Macron ha annunciato una serie di ...

"Dopo i Gilet gialli - la Commissione non può essere rigida con l'Italia". Intervista a Corrao - eurodeputato M5s : "Questo è un momento in cui la Commissione Europea si gioca la credibilità. Se Macron dovrà espandere la sua manovra economica e chiedere di sforare il limite del 3 per cento e la Commissione gli porge la mano, a quel punto diventa ingiustificabile un atteggiamento rigido nei confronti dell'Italia...".La Francia brucia, ma proprio per questo apre opportunità per la trattativa tra Ue e Italia sulla manovra economica. ...

Il peso dei Gilet gialli nella trattativa : C'è una corazza di sfondamento, pesante e intrisa di significato politico, che Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno deciso di fare indossare al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Economia Giovanni Tria alla vigilia dell'incontro decisivo a Bruxelles sulla manovra con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: i gilet gialli. Perché l'obiettivo è chiaro: all'Europa che è ritornata a rialzare la ...