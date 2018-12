Come sarà il 2019 dell' IT | tra quantum ed edge computing | passando per blockchain e

Legge di bilancio 2019 : Come sarà cambiata in Senato - le novità : Più che un cambiamento si parla in realtà di una quasi riscrittura della Legge di bilancio 2019. E mentre Giuseppe Conte riferisce in Aula sulla Manovra, affermando che “Sto continuando a lavorare in queste ore affinché siano puntualmente quantificati con apposite relazioni tecniche i costi delle misure a maggior impatto sociale, che maggiormente destano preoccupazioni nei nostri partner”, ha spiegato anche che l’incontro sui conti italiani, che ...

Ciclismo - annuncio choc di Sky : “Il 2019 sarà il nostro ultimo anno Come sponsor”. Si conclude un’era trionfale : Bomba clamorosa nel mondo del Ciclismo: Sky ha annunciato che il 2019 sarà l’ultimo anno nell’universo dei pedali. La compagnia ha comunicato la fine della sponsorizzazione della squadra ciclistica britannica, il nome del network televisivo sarà sulle maglie fino al 31 dicembre del prossimo anno poi l’addio che chiuderà una vera e propria era che ha rivoluzionato questo sport. Il Team Sky ha vinto sei Tour de France con tre ...

Grande Fratello Vip 4 ci sarà : confermata Ilary Blasi Come conduttrice : Il Grande Fratello Vip si farà il prossimo anno: il comunicato ufficiale Mediaset Nonostante gli ascolti poco esaltanti dell’edizione appena conclusa, il Grande Fratello Vip si farà anche nel 2019. A dispetto dei rumors degli ultimi giorni, Mediaset ha rinnovato il reality show. Che sarà guidato ancora una volta da Ilary Blasi, per nulla intenzionata […] L'articolo Grande Fratello Vip 4 ci sarà: confermata Ilary Blasi come ...

Cos’è l’Enigma di Lady Gaga e Come sarà la residency a Las Vegas - tra pop e jazz (video) : L'Enigma di Lady Gaga sta gradualmente prendendo forma, anche se non tutti hanno capito di cosa si tratta. La popstar e attrice, nominata ai Golden Globes per A Star Is Born, ha recentemente condiviso diverse clip per anticipare il suo prossimo progetto, il debutto a Las Vegas con la sua prima residency in carriera. Il primo appuntamento è previsto il 28 dicembre con l'anteprima e poi decine di spettacoli già programmati fino a novembre 2019. ...

Matteo Salvini - Come diventa pure re di Napoli : chi ci sarà in piazza - così si prende l'Italia : A due giorni dalla manifestazione di piazza del Popolo ieri, sulla direttrice di via del Corso, era già tutto un via vai di parlamentari, dirigenti e semplici militanti della Lega. 'C' è grande attesa ...

Come saranno le nuove case costruite da Airbnb : 7 dicembre 2018 - Grandi novità in arrivo per Airbnb , il portale che mette in contatto milioni di viaggiatori di tutto il mondo con chi ha uno spazio da affittare per brevi soggiorni. Dopo aver ridefinito il concetto di ospitalità su scala globale, la nuova sfida per la società americana di home sharing guidata da Joe ...

Genoa - con Prandelli sarà rivoluzione tattica : ecco Come cambia l’11 dopo l’addio di Juric : Il Genoa ha annunciato l’arrivo di Prandelli in panchina dopo l’esonero di Juric dal ruolo di tecnico della prima squadra Cesare Prandelli è il nuovo allenatore del Genoa. dopo una serie di gare disastrose, Juric è stato sollevato ieri dal ruolo di tecnico del Grifone, a seguito di una cocente sconfitta in Coppa Italia contro l’Entella, squadra di Serie B. Il nuovo corso targato Prandelli sarà abbastanza rivoluzionario ...

Meghan Come Sarah Ferguson? : Carole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figliCarole Elizabeth Middleton con i figli«Meghan e Kate si trovano nella stessa situazione di Fergie e Diana», ...

Marquez dopo l'operazione alla spalla : Il recupero non sarà facile - non so Come starò per i test' : Nella giornata di ieri lo spagnolo Marc Marquez , campione del mondo in carica della MotoGP, si è sottoposto ad un intervento chirurgico alla spalla sinistra che già da diverso tempo gli creava non pochi problemi. l'operazione ha avuto luogo presso l'ospedale ...

Come sarà Snapdragon 855 - il processore dei migliori smartphone del 2019 : Eccolo il processore per smartphone del quale si parlerà per tutto il 2019: si chiama Snapdragon 855 e il produttore Qualcomm l’ha presentato in queste ore Come successore del potente ed estremamente apprezzato Snapdragon 845. Il chip è il più evoluto mai realizzato dalla società, pensato per proseguire lo scontro iniziato dal predecessore con l’A12 Bionic di Apple e con il Kirin 980 di Huawei. Non per niente la componente è stata ...

Qualcomm lancia Snapdragon 855 : il 5G è pronto - ecco Come sarà : ... assieme a un ecosistema ricchissimo di partner, ci permetterà di rivoluzionare non solo il mondo delle telecomunicazioni». Rispetto alla generazione dell'anno scorso, lo Snapdragon 845, che era ...

Samsung Galaxy A8s - lo smartphone con il 'buco'/ Superata Huawei : ecco Come sarà - IlSussidiario.net : Samsung ha deciso con il suo nuovo modello Galaxy A8s di sbaragliare la concorrenza. sarà infatti il primo smartphone con il 'buco'

Entro dicembre 2018 la carta d’identità sarà solo elettronica : quanto costa e Come richiederla : Entro fine la fine di questo mese, dicembre 2018, la carta d’identità sarà solo elettronica. Significa che i nuovi documenti di riconoscimento saranno rilasciati soltanto in formato elettronico, mentre quelli cartacei saranno limitati ai casi urgenti indicati dal ministero dell’Interno, come motivi di salute, viaggio, concorsi, consultazione elettorale. In ogni caso, le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla ...