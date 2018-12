A Londra corre Coca Cola HBC

A Londra corre Easyjet : Seduta decisamente positiva per Easyjet , che tratta in rialzo del 2,53%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Easyjet più pronunciata rispetto ...

Londra : brusca correzione per Halma : Ribasso scomposto per Halma , che esibisce una perdita secca del 5,33% sui valori precedenti. L'andamento di Halma nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, ...

Londra : brusca correzione per Evraz : Aggressivo avvitamento per Evraz , che tratta in perdita del 3,14% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Evraz è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

A Londra corre CRH : Brillante rialzo per CRH , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,19%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento ...

A Londra corre Bp Plc : Brillante rialzo per Bp Plc , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,98%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bp Plc evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

A Londra corre Royal Mail : Ottima performance per Royal Mail , che scambia in rialzo del 2,64%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Royal Mail rispetto all'indice, ...

Borsa : Europa corre - Londra cauta : ANSA, - MILANO, 16 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente in chiaro aumento: Parigi ha concluso in crescita dell'1,5%, Francoforte dell'1,4%, mentre Londra si è mossa per tutta la giornata ...