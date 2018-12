Pubblicità occulta sui social - l’Antitrust marca stretto gli influencer : L’ influencer Giulia De Lellis Quando si fa Pubblicità sui social network bisogna segnalarlo in modo chiaro e forte. L’’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), non molla sul punto e, dopo la prima “lavata di capo” dello scorso anno, è tornata ad accendere i riflettori sul fenomeno dell’ influencer marketing con una seconda azione di contrasto a forme di Pubblicità occulta su Instagram, Twitter, Facebook & co. di cui oggi ...

Grande Fratello Vip - Mediaset denunciata dal Codacons : 'Fabrizio Corona - Pubblicità occulta' : Rischia di costare cara a Mediaset l'ospitata di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip giovedì scorso. Dopo le tensioni in diretta con Ilary Blasi e dietro le quinte (si parla di un camper-camerino sfasciato dall'ex re dei paparazzi), il Codacons ha denunciato il gruppo di Cologno Monzese per "pubblicità occulta" messa in atto dallo stesso Corona, che durante il programma indossava una maglietta con in bella mostra il marchio del suo brand di ...