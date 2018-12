Manovra | Brunetta | cambiare qualità

Renato Brunetta : 'Il governo è nel caos - la Manovra è in alto mare' : Brunetta parla del rischio recessione per l'Italia: "Il quarto trimestre, con quasi certezza, sarà negativo. Due trimestri negativi fanno tecnicamente recessione. Il 2019 avrà così una crescita tra lo ...

Brunetta : 'Sto dalla parte dell'Italia - quando ho visto bocciare la Manovra - ho sofferto' : Il deputato di Forza Italia Renato Brunetta ieri sera è intervenuto alla Camera per rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio Conte, facendo il punto della situazione dopo la bocciatura definitiva della manovra di bilancio da parte della Commissione Europea. L'ex ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione ha esordito in aula dicendo: "Ieri la Commissione Europea ha avviato contro l'Italia una procedura d'infrazione ...

Manovra - Brunetta attacca Conte : 'Azzeccagarbugli' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - lo show di Brunetta in Aula contro Conte : “Azzeccagarbugli. Sorrida pure - Crozza avrà un’imitazione in più” : “Mi aspettavo da lei parole di verità, ho ascoltato invece un incomprensibile lessico burocratese da azzeccagarbugli fatto per non far capire nulla a nessuno”. Inizia così l’intervento Renato Brunetta, durante l’informativa del presidente Giuseppe Conte a Montecitorio, dopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. “Ieri l’Europa non ha bocciato la Manovra del suo governo, ha bocciato l’Italia e quando ho sto dalla ...

Manovra - Tria : battibecco con Brunetta durante l’audizione Def/ Video : Borghi spegne il microfono al ministro : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:37:00 GMT)