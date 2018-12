L’Inter si gioca tutto contro il PSV Eindhonve | dove vedere la gara in Tv

La gara dello Stadium lancia… L’Inter - la squadra di Spalletti gioca con personalità : Juventus da record - i tre punti di forza per Allegri : Si è aperta nella giornata di ieri la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che ha regalato emozioni nel big match tra Juventus ed Inter. Continua la marcia inarrestabile, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato 14 vittorie su 15 partite, un percorso straordinario, solo il Genoa è riuscito a fermare i bianconeri. Anche la partita di ieri ha dato indicazioni per il proseguo della stagione, la Juventus ...

Roma - Di Francesco si gioca la panchina contro L’Inter : “Spero possa scattare la scintilla” : Come dicevamo pochi giorni fa, questa che sta per concludersi può considerarsi una settimana decisiva per le sorti della Roma e di Di Francesco. Il tecnico giallorosso infatti, dopo la sconfitta di Udine e quella indolore in Champions contro il Real Madrid, è a rischio e potrebbe anche essere sollevato dall’incarico nel caso in cui domani l’Inter dovesse banchettare all’Olimpico. L’ex Sassuolo intanto oggi ha ...

Zanetti a cuore aperto – Dall’addio al calcio giocato agli obiettivi da vicepresidente delL’Inter : Javier Zanetti si racconta a Verissimo a pochi giorni dall’uscita del suo terzo libro “Vincere, ma non solo” “Il ruolo da vicepresidente dell’Inter? È un’altra vita, diversa dal campo. Volevo conoscere un nuovo aspetto del calcio e avere una visione più ampia. Mi piace molto questa cosa, mi sta arricchendo come persona e spero di lasciare la mia impronta anche come dirigente. Non ho mai sentito il ...

Icardi regala Rolex ai giocatori delL’Inter : la reazione di Wanda Nara : Mauro Icardi e i suoi pazzi regali ai compagni dell’Inter Mauro Icardi, noto attaccante dell’Inter, nelle ultime ore ha fatto parlare molto di sé. Questa volta a sconvolgere il web non sono state le sue perle in campo ma, l’argentino ha sorpreso tutti per via dei suoi pazzi regali ai compagni di squadra. Sul suo […] L'articolo Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter: la reazione di Wanda Nara proviene da Gossip ...

Milan - De Jong boccia i rossoneri : “C’è caos e giocano male - meglio L’Inter” : Milan-DE Jong- Come direbbero i giovani d’oggi: “De Jong la tocca piano”. Il talentino dell’Ajax, intervistato ai microfoni di Voetbal, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo potenziale futuro, facendo una panoramica anche sul calcio italiano e sulle squadre della nostra Serie A. Focus sul Milan, società interessata al giocatore, così […] L'articolo Milan, De Jong boccia i ...

Paquetà-Milan - la risposta d’orgoglio di Ausilio : “L’Inter sta visionando giocatori importanti! E su Modric…” : Il colpo Paquetà pone il Milan sotto i riflettori, ma l’altra parte di Milano non ci sta: il ds dell’Inter, Piero Ausilio, promette scintille dal mercato invernale Intervistato a margine della presentazione del libro ‘Medico del calcio’ di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a 360 gradi della situazione del club meneghino. Ausilio ha toccato diversi argomenti ...