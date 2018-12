Fatture false per 108 mln euro

Scoperta maxi frode fiscale internazionale - Fatture false per 108 mln : Scoperta maxi frode fiscale internazionale, fatture false per 108 mln L’operazione della guardia di finanza di Rimini ha smascherato un sistema che coinvolgeva 101 soggetti - 45 persone e 56 ditte e società - in 14 Stati Ue ed extra Ue. Sequestro preventivo “per equivalente” di beni e disponibilità finanziarie per oltre 13 milioni ...

Messina : Fatture false - Gdf sequestra beni per 4 milioni euro e denuncia otto persone (2) : (AdnKronos) - Tra le operazioni falsamente documentate "sono stati rilevati servizi di supervisione e di controllo della gestione o attività di consulenza che non sono risultati comprovati da nessun documento che attesti l’effettuazione dell’incarico, ad esempio: corrispondenza informativa, verbali

Messina : Fatture false - Gdf sequestra beni per 4 milioni euro e denuncia otto persone : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - beni per quattro milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Messina agli ex amministratori della Tirreno Ambiente S.p.a., ritenuti responsabili di emissione di fatture false e peculato. SOno otto le persone denunciate. "Il provvedimento, eseguito

Truffa - Fatture false e autoriciclaggio : ecco il "sistema" Massimo Ferrero : L'Espresso nel 2017 aveva svelato la galassia di interessi dell'imprenditore romano. A cui oggi la Guardia di Finanza ha sequestrato i beni per 2,6 milioni di euro Chi è Massimo Ferrero, patron della Samp Il viperetta tra calcio, cinema e crac "

Truffa e Fatture false - Ferrero nei guai : Chiara Giannini Un sequestro preventivo di oltre 2,6 milioni di euro, in seguito a un decreto emesso dal gip del tribunale di Roma, su richiesta della procura della Capitale, fa tremare la Sampdoria. ...

False Fatture : sequestrati beni al presidente della Samp Ferrero : Guai per Massimo Ferrero, il patrono della Sampdoria. Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ha eseguito oggi il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di...

Dl fisco - M5S : 'Stop a scudo penale per le frodi con Fatture false' : Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento al decreto fiscale per eliminare lo scudo penale per le frodi con fatture false o altri artifici legato al condono. Nella richiesta di modifica, ...

Renzi : "Mio padre non è più indagato". E il processo per Fatture false? : "Le cose cambiano: mio padre non è più indagato, il padre di Di Battista invece rimane un fascista". Così Matteo Renzi nel post scriptum della sua ultima e-news contro l'esponente del Movimento 5 Stelle. Un attacco in piena regola a "Dibba" che fa seguito alla notizia dell'archiviazione dell'inchiesta a carico di papà Tiziano su di un presunto traffico di influenze nel caso Consip. Ma l'ex segretario Pd omette un "piccolo particolare", cioè il ...

La Corte dei Conti dice che con il condono le Fatture false non sono punibili : Roma, 31 ott., askanews, - La formulazione della norma sul condono contenuta nel decreto fiscale fa ritenere non punibili i reati connessi alle dichiarazioni fraudolente con uso di fatture per ...

Dl Fisco - la Corte dei conti : “Valutare costituzionalità dell’aliquota del condono. Non punibili frodi con Fatture false” : Valutare la costituzionalità dell’aliquota del condono al 20%, considerare la non punibilità delle frodi effettuate con fatture false e tenere presente il pericolo di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata. Sono le osservazioni fatte in audizione dalla Corte dei conti sul decreto fiscale. Tre rilievi non da poco che vanno ad impattare sui temi più discussi del provvedimento varato dal governo gialloverde. ...

Corte dei Conti : il dl fisco renderebbe "non punibili le frodi con Fatture false" : "Vanno valutati i profili di costituzionalità" per l'aliquota del 20% che sarà applicata a chi aderisce al condono. Lo ha affermato il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, a margine dell'audizione in commissione Finanze sul dl Fiscale al Senato."C'è questo aspetto - ha spiegato Buscema - di una imposta che è ontologicamente inferiore a quella che il contribuente avrebbe pagato alle scadenze ordinarie". ...

Cesenatico - Fatture false per un milione di euro. Due denunciati : Cesenatico , Cesena, , 19 ottobre 2018 - A conclusione di una verifica fiscale effettuata nei confronti di una ditta individuale operante nel settore delle confezioni d'abbigliamento , i finanzieri ...

Siracusa - porto di Augusta : Fatture false e truffa per avere fondi pubblici : sette misure : false fatture per avere vantaggi fiscali e accedere a finanziamenti pubblici destinati alla costruzione del porto turistico di Augusta. La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito due arresti domiciliari e cinque misure interdittive nei confronti di alcuni imprenditori. Il gip ha disposto anche il sequestro di circa 7,5 milioni di euro. La procura contesta anche l’indebita compensazione e associazione a delinquere. Contestata alle ...

Aemilia 1992 - 30 anni al boss Sarcone. Maxi inchiesta su false Fatture con 72 indagati : anche giornalisti e imprenditori : Trent’anni di carcere a Nicolino Sarcone, capo della ‘ndrangheta emiliana, e otto anni per Antonio Valerio, il collaboratore di giustizia che ha consentito di fare nuova luce, con le sue deposizioni al processo Aemilia, sugli omicidi compiuti in provincia di Reggio Emilia nel 1992. Le condanne le ha stabilite ieri a Bologna il giudice Gianluca Petragnani nell’udienza preliminare, accogliendo le richieste del pm Beatrice Ronchi. È stato disposto ...