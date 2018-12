Caudo | non ci sono rischi immediati per la salute dei cittadini

romadailynews

: 'L’impianto Tmb Salario è fuori uso, non potrà più entrare neanche un sacchetto di immondizia' - Roma_H_24 : 'L’impianto Tmb Salario è fuori uso, non potrà più entrare neanche un sacchetto di immondizia' - RFFlaminio : @rep_roma Ad auspicare chiusura è il Giovanni Caudo che era assessore con Ignazio Marino tre anni fa? Perché non ci… - Mzucchiatti95 : @FrancescoDeBen8 Non è che Ponte di Traiano lo sfruttano solo i romanisti eh. Va comunque a dare una mano al quadra… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Roma – “C’e’ una situazione di crisi ambientale dovuta all’incendio ma non ciimminenti per ladella popolazione e questo lo dice l’Asl”. Lo ha detto Giovanni, presidente del III municipio di Roma all’esterno dell’impianto Tmb Ama di via Salaria.L'articolo: non ciper ladeiproviene da RomaDailyNews.