Salute | pazienti oncologiche in posa per un calendario

Salute : l’apnea notturna è più letale nei pazienti con brevi interruzioni della respirazione : l’apnea notturna si verifica quando i muscoli della gola si rilassano occasionalmente e bloccano le vie respiratorie dei pazienti durante il sonno. La condizione è collegata ad una serie di malattie, come ipertensione e malattie cardiache, e aumenta il rischio di morte. Gli specialisti del sonno attualmente utilizzano una misurazione, chiamata indice di apnea-ipopnea, che corrisponde al numero di volte in cui un paziente smette di respirare per ...

Salute : l’aerobica ha importanti effetti benefici sui pazienti con depressione maggiore : Un’analisi di prove cliniche random indica che l’esercizio aerobico supervisionato ha importanti effetti antidepressivi per i pazienti con depressione maggiore. L’analisi, pubblicata su Depression and Anxiety, è stata condotta su 11 prove che coinvolgevano 455 pazienti adulti (18-65 anni d’età) con depressione maggiore come disturbo primario. I partecipanti hanno condotto esercizi di aerobica per una media di 45 minuti a intensità moderata per 3 ...

Salute - l’indagine : 6 pazienti reumatici su 10 perdono il lavoro : Sono oltre 5 milioni in Italia le persone con malattie reumatiche, di cui circa 700 mila con patologie reumatiche severe che ne compromettono fortemente la qualità della vita, con gravi ripercussioni nella sfera famigliare, lavorativa e non solo. E’´ un quadro allarmante quello che emerge dai risultati dell’indagine Apmar-WeResearch, dal titolo ”Vivere con una malattia reumatica” presentata oggi a Roma,alla Biblioteca del ...

Sanità - immunodeficienze : Aip lancia il ‘patto di sangue’ per la Salute dei pazienti : Un “patto di sangue”, per dare una spinta etica e solidale affinché si innalzi ancora di più il livello di quantità ed efficienza nella donazione e raccolta di sangue e plasma, indispensabile per la produzione di medicinali plasmaderivati alla base di terapie spesso salvavita, come quelle per i pazienti che soffrono di una immunodeficienza primitiva. E’ questo l’obiettivo dell’Associazione immunodeficienze primitive ...

Giornata della Salute Mentale - il benessere sessuale è una necessità anche i pazienti psichiatrici : Finalmente anche la Salute psicologica è oggetto di attenzione collettiva mediante l’istituzione della “Giornata dedicata alla Salute Mentale” e quindi anche a quelle persone che soffrono di disagi psicologici più o meno gravi. In questa occasione vengono affrontati molti temi relativi alle condizioni dei malati mentali, ma ancora c’è molta resistenza a parlare della loro sessualità. Il benessere sessuale e affettivo di queste persone viene, ...