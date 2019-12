EURO 2013 | Girone C | la Francia batte la Spagna e va ai quarti

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2013) Con una rete di Wendie Renard al quinto minuto, laha sconfitto per 1-0 la, qualificandosi aidi finale con una giornata d’anticipo. Pareggio per 1-1 tra Inghilterra e Russia: al vantaggio russo di Nelli Korovkina (38′) ha risposto Toni Duggan all’ultimo minuto. In classifica laha 6 punti e precede lacon 3 e la coppia formata da Russia ed Inghilterra con un solo punto. giulio.chinappi@olimpiazzurra.com

TeresaBellanova : Faccio appello al presidente @INPS_it, @PTridico. Come Stato abbiamo il dovere di proteggere le vittime di… - Agenzia_Ansa : Nel 2013 ferì un uomo, uccise la moglie e si suicidò, ora l'Inps chiede il risarcimento di 124mila euro alle figlie… - MrGig8 : RT @MggggpPoggi: Fateci caso... ...dove si parla di #olocausto si parla di soldi o equivalenti! Un binomio inscindibile! -