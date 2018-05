Antibiotici e batteri | il futuro che ci aspetta

Antibiotici : un clima caldo rende i batteri più resistenti : Con alte temperature e nelle città densamente abitate, i batteri sviluppano una maggiore resistenza agli Antibiotici. Lo rivela uno studio realizzato dagli epidemiologi del Boston Children’s Hospital e dell’Università di Toronto, pubblicato su Nature climate Change. Confrontando una serie di dati sul trattamento di alcuni batteri con le coordinate geografiche e con le temperature medie locali, il team ha scoperto che le temperature ...

Batteri multiresistenti agli Antibiotici : in Italia uno dei tassi più alti d’Europa : Sono sempre più forti e resistenti. Triste primato per l’Italia, dove la resistenza agli antibiotici si mantiene tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media europea. Le infezioni ospedaliere compaiono in circa 3 casi ogni 1.000 ricoveri acuti che avvengono in Italia, con un impatto sul Servizio Sanitario compreso tra i 72 e 96 milioni di euro. Giovanni Di Perri, Professore Ordinario e Direttore della Clinica di ...

Come fanno alcuni super batteri a nutrirsi di Antibiotici : ... un rigetto al contrario? A 400 km dal Pianeta Rosso Home - SCIENZA - Salute Come fanno alcuni super batteri a nutrirsi di antibiotici Certi microbi del suolo resistenti agli antibiotici usano i loro ...

Batteri ‘golosi’ per ripulire l’ambiente dagli Antibiotici : Oltre ai Batteri resistenti agli antibiotici, esistono anche quelli che se li mangiano, e che potrebbero diventare un’arma per ripulire l’acqua e il suolo contaminati da questi farmaci. A scoprire il modo con cui lo fanno sono stati i ricercatori della Washington university di St. Louis, come spiegano sulla rivista Nature Chemical Biology. Per riuscirci gli studiosi, guidati da Gautam Dantas, hanno osservato quattro diverse specie ...

Superbatteri nei topi di NewYork : resistenti ad Antibiotici : Uno studio della Columbia University e dell'US Centers for Disease Control rivela che i topi di New York stanno sviluppando Superbatteri.

I topi di New York stanno sviluppando superbatteri resistenti agli Antibiotici : E non solo quelli di New York: se i roditori della Grande Mela sono portatori di agenti patogeni e batteri, è molto probabile che anche quelli delle città di tutto il mondo lo siano.

Batteri resistenti agli Antibiotici : grant di ricerca a Rino Rappuoli - progetto con TLS : Una delle maggiori sfide scientifiche dei nostri tempi al centro del progetto vinto dal pionere dei vaccini, lo scienziato senese Rino Rappuoli. Il professore ha vinto infatti un European Research ...

Batteri resistenti agli Antibiotici : prestigioso grant di ricerca a Rino Rappuoli : Lo scienziato Rino Rappuoli, pioniere nel campo dei vaccini, ha vinto un European Research Council (ERC) Advanced grant con un progetto di ricerca per la realizzazione di anticorpi e vaccini in grado di rispondere alla resistenza Batterica agli antibiotici. Sarà un lavoro di cinque anni su una delle maggiori sfide scientifiche dei nostri tempi, finanziato con 2,5 milioni di euro. La Fondazione Toscana Life Sciences, come “host institution”, ...

Stati Uniti - batterio da incubo / Resiste agli Antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo : Stati Uniti, batterio da incubo: Resiste agli antibiotici e presto potrebbe invadere tutto il mondo. Il rapporto Cdc Vital Signs lancia allarme, davvero ci saranno rischi in merito?(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:12:00 GMT)