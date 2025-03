Oasport.it - LIVE Paolini-Linette 6-3 4-1, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra continua ad impressionare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30perde il controllo del dritto inside in.30-15 Solida prima esterna di Jasmine.15-15 A metà rete il rovescio lungolinea di.0-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio dell’italiana.4-1 DOPPIO BREAK! Se ne va, se ne va il dritto della polacca!15-40 Servizio e dritto.0-40 Tre palle del doppio break. Si ferma sul nastro il dritto della tennista di Poznan.0-30 Doppio fallo.0-15 In corridoio il dritto lungolinea in uscita dal servizio della polacca.3-1 Game. Decolla la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.AD-40 Dritto incrociato e stop volley di rovescio sontuosa di Jasmine.40-40 Gran punto del, che spinge senza paura e chiude con il dritto in avanzamento.