Joey Barton è stato ritenuto colpevole di aver aggredito la moglie ha consegnato una pena detentiva sospesa di 12 settimane

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’ex centrocampista della Premier Leagueè stata condannata a unadi 12dopo esseredichiaratodisua, Georgia, durante un alterco ubriaco nel giugno 2021.Secondo The Guardian, l’incidente è avvenuto nella residenza di Londra della coppia, dove secondo quanto riferitoha spinto suaa terra prima di calciarla in testa, lasciando lesioni visibili.Il caso, ascoltato alla corte dei magistrati di Westminster, ha visto il magistrato capo Paul Goldspring astenersi dall’imporre unaimmediata, citando loattuale della relazione della coppia.La corte ha osservato chee suarimangono insieme e stanno crescendo un bambino, con il giudice che afferma di non voler “interferire” con la loro dinamica familiare.