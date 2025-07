Meteo dal caldo a nubifragi e grandine | le regioni colpite

L’estate italiana fa i conti con un cambiamento repentino: dopo un periodo di caldo torrido, si aprono le porte a nubifragi e grandinate, colpendo diverse regioni. Le ultime ore vedono i temporali intensificarsi sulle zone alpine e prealpine, segnando una svolta nel clima ormai stabile. Un’improvvisa battuta d’arresto che ricorda come il meteo possa sorprenderci, mettendo alla prova la nostra capacità di adattamento: ecco cosa sta succedendo nel dettaglio.

– L'estate italiana, almeno per ora, subisce una battuta d'arresto. Dopo giorni dominati da una solida alta pressione subtropicale che ha fatto impennare le temperature su gran parte del Paese, cominciano ad arrivare i primi segnali di cedimento. L'anticiclone mostra le prime crepe, e a testimoniarlo sono i temporali che, in queste ore, stanno interessando le zone alpine e prealpine. . Si tratta di un campanello d'allarme per un cambiamento ormai imminente: tra domenica e lunedì, infatti, una perturbazione di origine atlantica farà il suo ingresso sull'Italia, portando con sé piogge anche abbondanti, temporali di forte intensità e soprattutto un calo sensibile delle temperature, che si farà sentire in particolare al Nord.