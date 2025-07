Quante storie non sei la prima che allatta Sei o no invidiosa dei miei muscoli?

Quando il nostro bambino è arrivato, il mondo si è colorato di gioia e emozione. Ricordo ancora quei primi sguardi e il sentimento di meraviglia che ci ha avvolti. Ma dietro a questa felicità, spesso si nascondono dubbi e confronti. È normale chiedersi: sono all’altezza? Ti sei mai sentita inadeguata o invidiosa? Scopri come affrontare queste emozioni e riscoprire la forza di essere autenticamente te stessa.

Quando guardammo nostro figlio per la prima volta, quel giorno di maggio del 2006, fummo entrambi inequivocabilmente e assolutamente felici. Mi avevano fatto il cesareo e i primi giorni di all. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it