Così la Russia trasforma gli adolescenti ucraini in strumenti di morte

In un contesto di conflitto e inganno, molti giovani ucraini come Oleh cadono nella trappola della propaganda e del ricatto. La Russia, attraverso metodi subdoli, trasforma gli adolescenti in strumenti di morte, sfruttando le loro vulnerabilità e bisogni. Questa storia dolorosa ci invita a riflettere sulle conseguenze di un conflitto che va oltre le battaglie sul campo, toccando le vite di chi si trova nel mezzo. Per scoprire di più, continua a leggere.

Oleh ha diciannove anni, è ucraino, è padre. Come tanti, non ha un lavoro, non ha prospettive, ha bisogno di soldi. Un giorno trova su Telegram un "lavoretto" da 1.000 dollari: spruzzare vernice fu.

La Russia recluta ucraini su Telegram e li trasforma in attentatori suicidi a loro insaputa.