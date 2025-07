Ogni medaglia ha due facce affrontiamo l’altra faccia del digitale

...una parte integrante della nostra quotidianità, influenzando emozioni, relazioni e percezioni. È il momento di riflettere su questa dualità, riconoscendo sia le potenzialità che i rischi di un mondo sempre più connesso. Solo così potremo usare il digitale in modo consapevole, valorizzandone i benefici senza perderci nell’illusione di essere un tutt’uno con la tecnologia.

C'è stato un momento, non so dire esattamente quando, in cui lo smartphone ha smesso di essere uno strumento e ha cominciato a somigliarci un po' troppo. Forse è successo quando lo abbiamo cercato appena svegli, prima ancora del caffè. O quando, senza un motivo apparente, lo abbiamo sfiorato in tasca solo per sentirne la presenza. Il punto è che non lo usiamo più, ci conviviamo. Ed è qui che il digitale smette di essere un'opportunità e diventa un'abitudine. A tratti tossica. Viviamo in un mondo sempre connesso, dove ogni notifica è un richiamo, ogni scroll uno stimolo. Eppure, raramente ci fermiamo a riflettere su cosa stia davvero accadendo.