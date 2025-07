Fiat Topolino Vilebrequin | un' estate da guidare e da indossare

Scopri la perfetta fusione tra moda e mobilità con la Fiat Topolino Vilebrequin: un’auto elettrica che incarna l’eleganza mediterranea e lo spirito libero dell’estate, offrendo un’esperienza di guida unica a 45 km/h. Un viaggio all’insegna di stile e sostenibilità, pensato per chi desidera vivere il mare e la città senza compromessi. Pronti a indossare l’estate?

