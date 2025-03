Lanazione.it - Andrea Prospero, spunta un ultimo video: lo studente voleva scagionare l’amico

Perugia, 21 marzo 2025 – “Ho sbagliato, 300 euro nel water». Lo scrive nella chat dell’orrore l’utente che la Procura della Repubblica di Perugia identifica come il 18enne romano, ora ai domiciliari con l’accusa di istigazione o aiuto al suicidio.a quell’ora è morto già da alcune ore. La preoccupazione, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sembrerebbe focalizzarsi su un telefono cellulare, forse quello ritrovato realmente nel water della stanza presa in affitto dallodi Lanciano, quando - il 29 gennaio - il suo corpo viene ritrovato dalla polizia. Quel cellulare, forse, che«doveva spedire per il conto» come, in uno scambio di messaggi, di fatto gli interlocutori rimasti nella conversazione,nel frattempo sarebbe deceduto, si dicono. E se la preoccupazione con il passare del tempo diventa il valore economico, sul momento i timori vengono rivolti ai contenuti del telefono stesso.