Colin Farrell sta orbitando intorno a Sgt. Rock di Luca Guadagnino

Dopo aver vinto praticamente ogni singolo premio di stagione per la sua interpretazione in The Penguin, Colin Farrell sta cercando di tornare in affari con la DC: e questo per recitare nel ruolo principale di Sgt. Rock di James Gunn. Si tratterebbe di una parte diversa del DC-verse, dal momento che The Penguin è collegato alla sfera di The Batman di Matt Reeves, mentre Sgt. Rock fa parte della supervisione dei boss DC James Gunn e Peter Safran. e quindi del DCU "ufficiale". I due mondi non si sovrapporranno mai. La programmazione del film, che Farrell vuole fare, a quanto pare, deve essere bilanciata con il suo autunno impegnato che include la seconda stagione di Sugar di Apple TV+ e il film di Edward Berger The Ballad of a Small Player.