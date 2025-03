Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo la 29ª giornata: Inter, +3 e +6!

L’va all’ultima sosta per le nazionali allungando in testa alladiA! L’enorme successo di stasera a Bergamo permette di staccare non solo l’Atalanta, ora a -6, ma pure il Napoli che ha pareggiato a Venezia. Si riprende, per non fermarsi più, sabato 29.A 2024-2025 – 29ªGenoa-Lecce 2-1 16’, 45’ +2 Miretti, 68’ rig. Krstovic (L)Monza-Parma 1-1 60’ Izzo, 84’ Bonny (P)Udinese-Verona 0-1 72’ DudaMilan-Como 2-1 33’ da Cunha (C), 53’ Pulisic, 75’ ReijndersTorino-Empoli 1-0 70’ VlasicVenezia-Napoli 0-0Bologna-Lazio 5-0 16? Odgaard, 48? Orsolini, 49? Ndoye, 74? Castro, 84? FabbianRoma-Cagliari 1-0 62? DovbykFiorentina-Juventus 3-0 15? Gosens, 18? Mandragora, 53? GudmundssonAtalanta-0-2 54? Carlos Augusto, 87? Lautaro Martinez64Napoli 61Atalanta 58Bologna 53Juventus 52Lazio 51Roma 49Fiorentina 48Milan 47Udinese 40Torino 38Genoa 35Como 29Verona 29Cagliari 26Lecce 25Parma 25Empoli 22Venezia 20Monza 15PROSSIMO TURNOTRENTESIMAAComo-Empoli sabato 29 marzo ore 15Venezia-Bologna sabato 29 marzo ore 15Juventus-Genoa sabato 29 marzo ore 18Lecce-Roma sabato 29 marzo ore 20.