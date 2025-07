Calciomercato Milan contatti intensificati per Lucca | sfida all’Atalanta

Il calciomercato del Milan si infiamma: secondo Alfredo Pedullà, i rossoneri stanno intensificando i contatti per Domenico Lucca, puntando a sfidare l’Atalanta in una trattativa che promette scintille. Un colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco milanista e alzare ancora di più il livello della squadra. Il mercato è in fermento, e il futuro di Lucca si avvicina sempre di più alla Milano rossonera.

Alfredo Pedullà ha lanciato una notizia esclusiva che scuote il mercato del Milan: i rossoneri stanno intensificando i contatti per Lucca.

