Atalanta la decisione sul futuro di Retegui | le ultime novità

Dopo un’ottima stagione, Retegui è tentato ad accettare l’offerta dall’Al-Qadsiah. Di seguito riportata la risposta dell’Atalanta. Matteo Retegui è finito nelle scorse ore nel mirino del club dell’Arabia Saudita. La stagione del giocatore è stata indimenticabile e, infatti, ha chiuso la classifica marcatori con 25 gol. L ’Al-Qadsiah è la squadra che vorrebbe i l bomber della Dea. Gli intermediari sarebbero disposti a sborsare solo 40 milioni circa, ben dieci in meno del minimo sindacabile per cui l’Atalanta sarebbe disponibile a sedersi almeno al tavolo delle trattative. Futuro Retegui, l’Atalanta non ha dubbi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it