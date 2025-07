Calciomercato Juve tutti pazzi per l’attaccante accostato ai bianconeri! Si aggiungono due rivali di Serie A ma c’è una novità sul futuro dell’obiettivo

Il calciomercato della Juventus si infiamma: l’attaccante Lucca, talento emergente, è sempre più vicino a sbarcare in Serie A. Dopo il forte interesse dell’Atalanta, anche Milan e due rivali di serie A hanno messo gli occhi su di lui, rendendo questa trattativa una delle più calde dell’estate. Ma ci sono novità sul suo futuro che potrebbero rivoluzionare le carte in tavola...

Calciomercato Juve, tutti pazzi per l’attaccante accostato ai bianconeri: ci sono importanti novità. L’attaccante Lucca continua a farsi notare nel calciomercato estivo, attirando l’interesse di alcuni dei club più importanti d’Italia. Dopo che l’ Atalanta ha mostrato un forte apprezzamento per lui, il giovane talento è finito nel radar del Milan, che ha avviato contatti approfonditi per capire se ci siano le condizioni giuste per un trasferimento. Il club rossonero sembra pronto a fare un passo decisivo per l’attaccante, ma il calciomercato Juve non ha perso di vista la situazione e continua a monitorare l’evoluzione della trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, tutti pazzi per l’attaccante accostato ai bianconeri! Si aggiungono due rivali di Serie A ma c’è una novità sul futuro dell’obiettivo

In questa notizia si parla di: attaccante - calciomercato - juve - tutti

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l’attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Ultime - Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

Il tabellone del calciomercato estivo #Juve 2025 Tutti i movimenti in entrata e in uscita di tutte le squadre bianconero Vai su Facebook

Calciomercato #Juve, quell’obiettivo per l’attacco si è promesso all’#Inter! Adesso le due società trattano per trovare un accordo, anche se c’è distanza: la situazione attuale Vai su X

Calciomercato Juve, l'attaccante al centro: Vlahovic ai saluti, Kolo resta e un nome svetta su tutti; Mercato Serie A 2025, gli acquisti ufficiali; La Juve ci prova per Azmoun: sondaggio con lo Zenit.

Juventus, ufficiale l'arrivo di Jonathan David in questo calciomercato estivo: ha firmato un contratto di 5 anni fino al 2030 - La Juventus ha da poco reso noto l'arrivo dell'attaccante canadese, svincolatosi a parametro zero dal Lille al termine della passata stagione. Lo riporta eurosport.it

Calciomercato Juve, quale sarà il nuovo attaccante? Novità - Juventus News 24 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ci vorrà un po’ di pazienza per capire chi sarà l’acquisto del calciomercato Juve in quel reparto con i nomi di ... Riporta juventusnews24.com